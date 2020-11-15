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Факты / Lifestyle
Андрій Жигайло |

День работников радио, телевидения и связи: праздник 16 ноября

16 ноября православные чтят память святой княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. Светская власть в этот день постановила праздновать День работников радио, телевидения и связи.

16 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Этот праздник в 1994 году установили под эгидой Мы работаем, чтобы Украина стала развитым информационным государством.

По церковному календарю, 15 числа чествуют святого княжны Анны Всеволодовны — дочери киевского князя Всеволода Ярославича. В народе ее прозвали Холодной, так как в эти дни наступали холода и зима вступала в свои права.

Именины 16 ноября

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

День ангела в этот день празднуют:

  • православные: Георгия (Егора, Юрия);
    католические: Юрия.

Приметы на 16 ноября

  • не представится снег — быть ближайшем года неурожайным;
  • днем стоит холодная погода — осенью будет голодно;
  • вечером ударил мороз — зима будет достаточно теплой и без существенных перепадов температур.

Что нельзя делать 16 ноября

  • не рекомендовали без особой надобности покидать жилье или ходить в людные места;
  • ссориться с кем-то и отправляться в дальний путь;
  • нельзя отказывать человеку, если он постучал вам домой.

Календарь церковных праздников на 2020 год

В ноябре украина осталось отметить большой церковный праздник — День святого Михаила 21 числа.

Много таких дней будет и в декабре.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год является в нашем материале.

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