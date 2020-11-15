Гороскоп на неделю, с 16 по 22 ноября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

21 ноября Венера переходит в знак Скорпиона, а Солнце переходит в знак Стрельца — транзит Венеры по Скорпиону дает высокую эмоциональную напряженность.

Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов. Особенно мучительны в это время ревность, зависть, разочарование в партнере. Люди начинают более резко проявлять недовольство в отношениях, в частности касательно финансов.

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Если осознанно подойти к вопросам, проявить стремление к сотрудничеству и сделать первый шаг к примирению, то взаимные обязательства укрепятся, общие цели прояснятся, недовольство исчезнет, а взаимоотношения приобретут еще более прочный фундамент и хорошие перспективы. Это касается как делового партнерства, так и брака.

Гороскоп для Овнов

Решимость и удовлетворение своими действиями улучшит качество жизни. В течение недели вы сможете реализовать некоторые цели. Обстоятельства складываются выгодно и полезно для вас, но в этот период вас могут умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Вы вполне способны и готовы справиться со всеми трудностями, но ваши поступки могут привести к переутомлению и головным болям.

Гороскоп для Тельцов

До 21 ноября у вас все хорошо – вы ярко проявляете свои индивидуальные способности, происходит творческий взлет, усиливается жажда деятельности. Ваша щедрость и жизнерадостность вдохновляют окружающих. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. В это время вы уверенны в своих силах. Ваши действия и поступки отличаются неповторимостью, вы чувствуете любовь других людей. Однако к концу недели вас могут посещать мрачные мысли, а также вы ощутите неудовлетворенность жизнью.

Гороскоп для Близнецов

Жизнь будоражит вас, заставляет вас активно проявиться, использовать волевые качества. Появляется сильная потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств. Возможно даже превышение сил и полномочий. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. В этот период у вас улучшится самочувствие, появится невероятная физическая сила. Хорошее время для творческой и деловой активности, которая будет способствовать росту популярности.

Гороскоп для Раков

Неделя самоутверждения в процессе профессиональной деятельности, появляется возмож­ность отстоять свою точку зрения, укрепить свою жизненную пози­цию. Окружающие замечают в вас задатки лидера, поэтому пора доказать себе и другим людям, что обладаете этим талантом, можно самостоятельно смоделировать ситуацию, которая позволит продемонстрировать эту черту. Обстоятельства позволяют удачно проявить ваш потенциал, особенно к концу недели. Вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками и их результатами.

Гороскоп для Львов

Если вы проявите великодушие по отношению к окружающим, то они отнесутся к вам так же, и вы сможете решить большинство актуальных для вас вопросов. Окружение высоко оценят ваш талант и личные качества, хотя вы должны будете сами создать для этого определенные условия. Возможно, у вас появится шанс занять место руководителя, когда речь зайдет о сотрудничестве и поддержке партнера. Счастливый случай или ситуация поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха.

Гороскоп для Дев

В этот период поток информации и общение содержит полезные сведения, с помощью которых вы сможете лучше выразить свою индивидуальность. Не стесняйтесь пользоваться чужими идеями, вместе с авторами и первоисточниками вы сможете сделать нечто долгосрочное и полезное для многих людей. Творческая жилка, сила характера или способности руководителя, которые вы демонстрируете в связи с общественными событиями и деловыми переговорами, помогут вам извлечь значительную пользу из сложившейся ситуации.

Гороскоп для Весов

Обстоятельства позволят удовлетворить собственные желания, почувствовать новый приток жизненной энергии. Ситуации и взаимоотношения наверняка дадут вам повод гордиться собой. В этот период просьбы об одолжениях встретят благожелательное отношение. До 21 ноября получается все запланированное, но на выходных ситуация может резко измениться и не в лучшую для вас сторону. Поэтому постарайтесь в течение недели приложить максимум усилий и, как минимум, приблизиться вплотную к реализации своих целей.

Гороскоп для Скорпионов

Высокая самооценка и сила воли побуждают вас к самовыражению. Начальство будет поддержать вас. Общение и поездки в этот период тесно связаны с личными потребностями и целями. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении, может помочь вам добиться более высоких результатов. Воспользовавшись чужими идеями и дополнив их собственными, вы можете создать нечто совершенно новое — это шанс продемонстрировать свои способности.

Гороскоп для Стрельца

В это время дела делаются легко, умеете словом поддержать другого человека, вдохновить на свершения. Полученная информация и новые впечат­ления побуждают вас к творчеству. Вы становитесь более заметными, бла­годаря своим интеллектуальным способностям и осознанным действиям. Появляются хорошие возможности для установления связей и решения личных проблем. Женщи­ны и мужчины более активно идут на контакт друг с другом. Активизируется коммерческая деятельность, финансовые дела благополучно решаются.

Гороскоп для Козерогов

Неделя благоприятна для привлечения внимания к своим делам влиятельным лиц. Более удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Вы много и ак­тивно говорите о себе, но навязчивость может привести к негативным последствиям. К концу недели ситуация улучшается, многие актуальные для вас вопросы завершаются благополучно.

Гороскоп для Водолеев

Активизируются взаимоотношения с детьми и ближними родственниками. Используйте этот период для налаживая гармонии в отношениях и семье. В течение недели ощущаете внутреннюю свободу, радость и уверенность в себе, общественная деятельность приносит результаты. Ищете в этот период душевности, находите в жизни самые лучшие стороны. Вы воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу.

Гороскоп для Рыб

Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел. Неделя благоприятна для выхода в свет, помолвки или бракосочетания, любовных объяснений и совместных дел с возлюбленным. На выходных вы можете почувствовать напряжение, недопонимание с партнером, причиной могут быть финансовые вопросы. К концу недели возможны различные нарушения здоровья, не следует принимать важных решений, так как можно легко допустить ошибку, исправить которую будет не просто.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.