15 ноября — 319 день в году. Какой праздник выпадает на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на Фактах ICTV.
15 ноября — какой сегодня праздник
Сегодня в мире отмечают Всемирный день вторичной переработки. Этот экологический праздник утвердили в 1997 году, его цель — обратить внимание общественности на проблему защиты окружающей среды.
По церковному календарю, 15 числа чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста, которые жили при дворе персидского царя Сапора II (310 — 381) и защищали веру.
Именины 15 ноября
День ангела в этот день празднуют Константин, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигасий.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Приметы на 15 ноября
- облачная погода — к оттепели;
- птицы кричат — к снегопаду;
- купленная сегодня одежда долго прослужит.
Что нельзя делать 15 ноября
- нельзя сегодня отправляться к дорогу, путешествие не принесет пользы;
- ссоры и конфликты дома посеют раздор между родственниками надолго, поэтому стоит избежать выяснения отношений.
Календарь церковных праздников на 2020 год
В ноябре украинцам осталось отметить большой церковный праздник — День святого Михаила 21 числа.
Много таких дней будет и в декабре.
Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.