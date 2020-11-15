15 ноября — 319 день в году. Какой праздник выпадает на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на Фактах ICTV.

15 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в мире отмечают Всемирный день вторичной переработки. Этот экологический праздник утвердили в 1997 году, его цель — обратить внимание общественности на проблему защиты окружающей среды.

По церковному календарю, 15 числа чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия и Анемподиста, которые жили при дворе персидского царя Сапора II (310 — 381) и защищали веру.

Именины 15 ноября

День ангела в этот день празднуют Константин, Леопольд, Маркиан, Акиндин, Пигасий.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 15 ноября

облачная погода — к оттепели;

птицы кричат — к снегопаду;

купленная сегодня одежда долго прослужит.

Что нельзя делать 15 ноября

нельзя сегодня отправляться к дорогу, путешествие не принесет пользы;

ссоры и конфликты дома посеют раздор между родственниками надолго, поэтому стоит избежать выяснения отношений.

Календарь церковных праздников на 2020 год

В ноябре украинцам осталось отметить большой церковный праздник — День святого Михаила 21 числа.

Много таких дней будет и в декабре.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.