День ангела Светланы выпадает на понедельник, 16 ноября. Имя в переводе с греческого означает Свет и Та, что дарит людям свет.

В детстве девочки с именем Светлана очень любит внимание, но и сами не стесняется проявлять заботу. В школе они учится хорошо, а друзья их часто окружают любовью.

В именины Светланы принято поздравлять обладательниц имени с их Днем ангела. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.

Поздравления в стихах

*****

Тебя, Светлана, поздравляю.

Хочу я пожелать любви,

Которой нет конца и края,

В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,

Успешно пусть идут дела.

Удачу ты возьми в подмогу…

И будь красива, как всегда.

*****

Светлых дней тебе, Светуля,

Во всем — рвения и силы.

Ежедневно пусть балует

Тебя рядышком любимый.

Лучшей жизнь твоя пусть станет,

А достаток — возрастает,

Никогда не знать печали,

А счастье в сердце вечно чтоб звучало.

*****

Ты красива, интересна,

Как звезда телеэкрана.

Ты колдунья и кокетка,

Несравненная Светлана.

Я ловить тебе желаю

Взгляды восхищенные.

Будь всегда такой веселой,

В жизнь свою влюбленною.

Поздравления в прозе

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С днем ​​Ангела, дорогая Светочка! Я желаю тебе всегда сиять от счастья, любить всем сердцем и мечтать обо всем прекрасном и замечательном. И пусть мечты все сбываются!

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Дорогая Света, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать благополучия и счастья в жизни, большой любви и доброй надежды в сердце, искренней радости и яркого света в душе, невероятной удачи и большого везения на пути!

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Поздравления в СМС

От души, Светлана,

Тебя поздравлю я,

Солнечным пусть лугом

Будет жизнь твоя.

*****

Желаю, чтобы ты

В лучах любви купалась,

С тобой, Светлана, счастье,

Чтоб не расставалось.

******

Светуль, сияй как огонек,

Дари тепло и озаренье,

Ты в океане островок,

Как с чаем вкусное варенье.

Поздравления в картинках

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре церковных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).