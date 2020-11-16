День ангела Светланы выпадает на понедельник, 16 ноября. Имя в переводе с греческого означает Свет и Та, что дарит людям свет.
В детстве девочки с именем Светлана очень любит внимание, но и сами не стесняется проявлять заботу. В школе они учится хорошо, а друзья их часто окружают любовью.
В именины Светланы принято поздравлять обладательниц имени с их Днем ангела. Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках.
Поздравления в стихах
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Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.
Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу…
И будь красива, как всегда.
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Светлых дней тебе, Светуля,
Во всем — рвения и силы.
Ежедневно пусть балует
Тебя рядышком любимый.
Лучшей жизнь твоя пусть станет,
А достаток — возрастает,
Никогда не знать печали,
А счастье в сердце вечно чтоб звучало.
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Ты красива, интересна,
Как звезда телеэкрана.
Ты колдунья и кокетка,
Несравненная Светлана.
Я ловить тебе желаю
Взгляды восхищенные.
Будь всегда такой веселой,
В жизнь свою влюбленною.
Поздравления в прозе
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С днем Ангела, дорогая Светочка! Я желаю тебе всегда сиять от счастья, любить всем сердцем и мечтать обо всем прекрасном и замечательном. И пусть мечты все сбываются!
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Дорогая Света, я тебя от души поздравляю и хочу пожелать благополучия и счастья в жизни, большой любви и доброй надежды в сердце, искренней радости и яркого света в душе, невероятной удачи и большого везения на пути!
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Поздравления в СМС
От души, Светлана,
Тебя поздравлю я,
Солнечным пусть лугом
Будет жизнь твоя.
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Желаю, чтобы ты
В лучах любви купалась,
С тобой, Светлана, счастье,
Чтоб не расставалось.
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Светуль, сияй как огонек,
Дари тепло и озаренье,
Ты в океане островок,
Как с чаем вкусное варенье.
Поздравления в картинках
Церковные праздники в ноябре 2020
В подробном календаре церковных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.
Ноябрь верующие встретят двумя главными праздниками: Дмитриевская родительская суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).