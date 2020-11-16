16 ноября Украина традиционно отмечает День работников радио, телевидения и связи.
Сегодня вместе с телевизионщиками и радийщиками праздник отмечают работники интернет-СМИ.
Также сегодня празднуют все специалисты, обеспечивающие работу интернет-связи и телефонных сетей.
История праздника
Ранее праздник отмечали 7 мая. Эта дата была установлена в 1945 году по случаю 50-й годовщины изобретения радио Александром Поповым.
В 1994 году Телерадиокомпания Украина предложила отмечать профессиональный праздник работников телерадиосвязи 16 ноября.
Именно в этот день, в 1924 году, в Харькове стартовало первое национальное радиовещание. Небольшой концертный эфир положил начало украинскому радио.
Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020
Поздравления с праздником
* * *
Чтите прекрасные средства связи, которые так тесно вплелись в нашу жизнь. Желаю вам очень счастливого Дня работников радио, телевидения и связи!
* * *
Отмечайте День работников радио, телевидения и связи и неоценимый вклад, который люди этих профессий внесли в наше общество. С наилучшими пожеланиями!
* * *
Хочу в этот день рассказать, как мне нравится слушать новости по радио, смотреть на телевидении и читать в интернете. Спасибо, что делаете это возможным. С Днем работников радио, телевидения и связи!
О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.