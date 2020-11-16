16 ноября Украина традиционно отмечает День работников радио, телевидения и связи.

Сегодня вместе с телевизионщиками и радийщиками праздник отмечают работники интернет-СМИ.

Также сегодня празднуют все специалисты, обеспечивающие работу интернет-связи и телефонных сетей.

История праздника

Ранее праздник отмечали 7 мая. Эта дата была установлена ​​в 1945 году по случаю 50-й годовщины изобретения радио Александром Поповым.

В 1994 году Телерадиокомпания Украина предложила отмечать профессиональный праздник работников телерадиосвязи 16 ноября.

Именно в этот день, в 1924 году, в Харькове стартовало первое национальное радиовещание. Небольшой концертный эфир положил начало украинскому радио.

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Поздравления с праздником

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Чтите прекрасные средства связи, которые так тесно вплелись в нашу жизнь. Желаю вам очень счастливого Дня работников радио, телевидения и связи!

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Отмечайте День работников радио, телевидения и связи и неоценимый вклад, который люди этих профессий внесли в наше общество. С наилучшими пожеланиями!

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Хочу в этот день рассказать, как мне нравится слушать новости по радио, смотреть на телевидении и читать в интернете. Спасибо, что делаете это возможным. С Днем работников радио, телевидения и связи!

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.