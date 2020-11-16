Леониды 2020: сегодня можно наблюдать пик метеоритного дождя

Следующий метеоритный дождь, который земляне смогут увидеть, известен как Леониды.

Он будет активен с 6 по 30 ноября, а его пик ожидается с вечера понедельника до утра вторника – с 16 по 17 ноября.

Что такое метеоритный дождь

Если вы заметили метеоритный дождь, то обычно это остатки льда и кометы, которые врезаются в атмосферу Земли.

Кометы похожи на грязные снежки: путешествуя по Солнечной системе, они оставляют после себя пыльный след из камней и льда.

Когда Земля проходит через эти потоки космического мусора, он врезается в атмосферу земли с большой скоростью, создавая небесный фейерверк.

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Как увидеть Леониды 2020

Лучший способ увидеть метеоритный дождь — это добраться до места, откуда открывается прекрасный вид на все ночное небо.

В идеале — это место вдали от городских огней и уличного движения. Чтобы максимизировать свои шансы попасть на шоу, ищите место с широким и беспрепятственным обзором.

Метеоритный дождь виден в течение определенного периода времени, но на самом деле он достигает максимума от заката до рассвета в определенные дни.

Обычно, дождь наиболее заметен после полуночи и до рассвета.

Лучшее, что вы можете ожидать в этом году, это около 15 вспышек в час. Но, по данным Международной метеорной организации, условия для просмотра могут быть благоприятными, поскольку Луна еще далеко не полная.

Источник: The New York Times