Леониды 2020: сегодня можно наблюдать пик метеоритного дождя

Следующий метеоритный дождь, который земляне смогут увидеть, известен как Леониды.
Он будет активен с 6 по 30 ноября, а его пик ожидается с вечера понедельника до утра вторника – с 16 по 17 ноября.
Что такое метеоритный дождь
Если вы заметили метеоритный дождь, то обычно это остатки льда и кометы, которые врезаются в атмосферу Земли.
Кометы похожи на грязные снежки: путешествуя по Солнечной системе, они оставляют после себя пыльный след из камней и льда.
Когда Земля проходит через эти потоки космического мусора, он врезается в атмосферу земли с большой скоростью, создавая небесный фейерверк.
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Как увидеть Леониды 2020
Лучший способ увидеть метеоритный дождь — это добраться до места, откуда открывается прекрасный вид на все ночное небо.
В идеале — это место вдали от городских огней и уличного движения. Чтобы максимизировать свои шансы попасть на шоу, ищите место с широким и беспрепятственным обзором.
Метеоритный дождь виден в течение определенного периода времени, но на самом деле он достигает максимума от заката до рассвета в определенные дни.
Обычно, дождь наиболее заметен после полуночи и до рассвета.
Лучшее, что вы можете ожидать в этом году, это около 15 вспышек в час. Но, по данным Международной метеорной организации, условия для просмотра могут быть благоприятными, поскольку Луна еще далеко не полная.
Источник: The New York Times