Во вторник, 17 ноября, синоптики прогнозируют дожди на Западе и Юге Украины, на остальной территории – с мокрым снегом.

Теплее всего будет в западных областях – от +4 до +10, в южных регионах +2 +8, на Севере -1 +3, в Центре -1 +2.

В восточных областях – от -1 до -3.

В Киеве мокрый снег, ночью -1 -3, днем потеплеет – 0 +2.

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В среду, 18 ноября, везде облачно, преимущественно без осадков.

На Востоке ночью местами до 9 градусов мороза, днем 0 -3.

На Западе в среднем +6 +8, местами до +10.

В северных областях -1 +3, в центральных 0 +2, в южных 0 +3, местами до +7.

В столице ночью возможен мокрый снег, температура -1 -3, а днем 0 +2.

В четверг, 19 ноября, ожидается сухая и солнечная погода.

Холоднее всего по-прежнему будет на Востоке, где ночью до -10, а днем -1 -3.

На Закарпатье +8 +10, в остальных западных областях преимущественно +5 +7.

На Юге +4 +6, в Центре +1 +3 и на Севере 0 +5.

В Киеве без осадков, ночью -1 -3, днем +2 +4.

В пятницу, 20 ноября, дожди ожидаются на крайнем Западе, а в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях – мокрый снег.

В северных областях дневная температура составит -1 +5, в южных регионах +2 +6, в западных – от +5 до +10, в центральных +1 +3, на Востоке страны -1 -3.

В Киеве сухо, ночью -1 -3, днем до 4 градусов тепла.

Погода в ноябре 2020

Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в ноябре 2020 будет колебаться в диапазоне +1 + 8, и эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Что касается осадков, то их количество также будет в пределах нормы.