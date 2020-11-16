День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления в прозе, открытках и СМС

День работников радио, телевидения и связи 2020 в Украине празднуют 16 ноября.
Этот профессиональный праздник начали отмечать на официальном и государственном уровне с 1994 года. Тогда действующий президент Леонид Кучма подписал указ №667/94 О дне работников радио, телевидения и связи, согласно которому ежегодно праздник отмечают именно 16 ноября.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления для всех, кто работает на радиостанциях, телевидении и в телекоммуникационной отрасли.
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Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи в прозе:
Поздравляем с профессиональным праздником! Пусть ваш труд приносит только удовольствие, вдохновение и бодрость!
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С профессиональным праздником! Желаю, чтобы радиосигналы всегда были хорошими, а слушатели получали удовольствие от эфиров. Поздравляем и желаем быть счастливыми на работе каждый день.
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С праздником! Большого оптимизма, звонких и бодрых голосов в эфире, живых и веселых ведущих. Пусть ни один день не обходится без ваших советов и наставлений, без музыки и жизненной философии. А в студию приходят интересные и жизнерадостные гости.
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С профессиональным праздником! Желаю, чтобы связи были прочными, информация — актуальной и оперативной, а подача и контент — уникальными.
Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи в СМС:
В день профессионального праздника
Желаю вдохновения в работе,
Удачи и свершений каждый день.
Хороших зрителей всегда!
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Хороших зрителей, полезных программ и бодрых эфиров. С праздником!
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С Днем работников радио, телевидения и связи! Высоких рейтингов, карьерного роста, благодарных и хороших слушателей, полезного контента!
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С праздником! Больше хороших и позитивных новостей, интересной информации и благодарной аудитории.
Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи в открытках:
Календарь праздников в декабре 2020
В календаре праздников на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них важнейший — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. Также государственный праздник — католическое Рождество Христово (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.
Всего в декабре 2020 насчитывается 36 различных праздников.