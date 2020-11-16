40-дневный Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и завершается 7 января Рождеством Христовым.
Он не такой строгий, как Великий пост. Нельзя есть мясо, яйца и молоко, то есть продукты животного происхождения. Рыба разрешается в субботу, воскресенье, некоторые церковные праздники, а также во вторник и четверг, но только в начальный период поста.
Немного вина можно в выходные, а также в большие праздники — на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День Николая Чудотворца (19 декабря).
Строгость поста усиливается в последние пять дней перед Рождеством.
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Рождественский пост 2020-2021 имеет три этапа
Первый: 28 ноября – 19 декабря
Понедельник: горячая еда (супы, каши, овощное рагу), но без масла.
Вторник, четверг, суббота и воскресенье: любая растительная пища с добавлением масла, а также рыба.
Среда и пятница: продукты растительного происхождения без термообработки (сухоядение) – это фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты.
Суббота и воскресенье: кроме всего вышеперечисленного, можно еще вино.
А 4 и 19 декабря – на Введение во храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая – можно горячую пищу с растительным маслом, рыбу и вино.
Питание с 28 ноября до 19 декабря:
28 ноября, суббота – горячая пища с маслом и рыба, можно вино.
29 ноября, воскресенье – блюда с маслом, рыба, вино.
30 ноября, понедельник – горячая растительная пища без масла.
1 декабря, вторник – горячие блюда с маслом и рыба.
2 декабря, среда – сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без масла).
3 декабря, четверг – горячая пища с маслом и рыба.
4 декабря, пятница – Введение во храм Пресвятой Богородицы (можно рыбу, блюда с маслом и вино).
5 декабря, суббота – горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.
6 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба, вино.
7 декабря, понедельник – горячая пища без масла.
8 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.
9 декабря, среда – сухоядение.
10 декабря, четверг – горячая растительная пища с маслом, рыба.
11 декабря, пятница – сухоядение.
12 декабря, суббота – горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.
13 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба и вино.
14 декабря, понедельник – любая растительная пища без масла.
15 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла и рыба.
16 декабря, среда – сухоядение.
17 декабря, четверг – горячая пища с маслом и рыба.
18 декабря, пятница – сухоядение.
19 декабря, суббота – День святого Николая (растительная пища с добавление масла, рыба и немного вина).
Второй: 20 декабря — 1 января
Понедельник: горячие блюда без масла.
Вторник и четверг: блюда, приготовленные на растительном масле.
Среда и пятница: сухоядение.
Суббота и воскресенье: блюда с маслом, рыба и вино.
Питание с 20 декабря до 1 января:
20 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, немного вина.
21 декабря, понедельник – горячие блюда без масла.
22 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.
23 декабря, среда – сухоядение.
24 декабря, четверг – горячие блюда с маслом.
25 декабря, пятница – сухоядение.
26 декабря, суббота – горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.
27 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, рыба, вино.
28 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.
29 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.
30 декабря, среда – сухоядение.
31 декабря, четверг – горячие блюда с маслом.
1 января, пятница – Новый год (сухоядение).
Третий: 2-6 января
Понедельник, среда и пятница: сухоядение.
Вторник и четверг: горячие блюда без масла.
На выходных можно добавить к горячей пище растительное масло.
6 января, в Сочельник, нельзя есть до появления первой звезды. На столе должны быть только постные блюда, а начинать трапезу нужно с кутьи.
Питание со 2 до 6 января:
2 января, суббота – растительная пища с маслом.
3 января, воскресенье – горячие блюда с маслом.
4 января, понедельник – сухоядение.
5 января, вторник – горячие блюда без масла.
6 января, среда – Сочельник (до первой звезды строгий пост).Читайте: График работы Укрпочты на Новый год и Рождество - какие отделения будут работать Приметы на Новый год 2021: как привлечь удачу Идеи подарков на Новый год 2021
Выходные на Новый год и Рождество 2021
Новогодние праздники принесут дополнительные выходные. В частности, на Новый год 2021 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 1, 2 и 3 января, потому что они выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.
Рождество 2021 будет в четверг, поэтому правительство решило сделать пятницу, 8 января, тоже выходным. Его придется отработать в субботу, 16 января.
Таким образом на Рождество Христово будет четыре выходных подряд – 7, 8, 9 и 10 января.