40-дневный Рождественский пост всегда начинается 28 ноября и завершается 7 января Рождеством Христовым.

Он не такой строгий, как Великий пост. Нельзя есть мясо, яйца и молоко, то есть продукты животного происхождения. Рыба разрешается в субботу, воскресенье, некоторые церковные праздники, а также во вторник и четверг, но только в начальный период поста.

Немного вина можно в выходные, а также в большие праздники — на Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День Николая Чудотворца (19 декабря).

Строгость поста усиливается в последние пять дней перед Рождеством.

Читайте: 2021 год кого по восточному календарю

Рождественский пост 2020-2021 имеет три этапа

Первый: 28 ноября – 19 декабря

Понедельник: горячая еда (супы, каши, овощное рагу), но без масла.

Вторник, четверг, суббота и воскресенье: любая растительная пища с добавлением масла, а также рыба.

Среда и пятница: продукты растительного происхождения без термообработки (сухоядение) – это фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты.

Суббота и воскресенье: кроме всего вышеперечисленного, можно еще вино.

А 4 и 19 декабря – на Введение во храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая – можно горячую пищу с растительным маслом, рыбу и вино.

Питание с 28 ноября до 19 декабря:

28 ноября, суббота – горячая пища с маслом и рыба, можно вино.

29 ноября, воскресенье – блюда с маслом, рыба, вино.

30 ноября, понедельник – горячая растительная пища без масла.

1 декабря, вторник – горячие блюда с маслом и рыба.

2 декабря, среда – сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без масла).

3 декабря, четверг – горячая пища с маслом и рыба.

4 декабря, пятница – Введение во храм Пресвятой Богородицы (можно рыбу, блюда с маслом и вино).

5 декабря, суббота – горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.

6 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба, вино.

7 декабря, понедельник – горячая пища без масла.

8 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.

9 декабря, среда – сухоядение.

10 декабря, четверг – горячая растительная пища с маслом, рыба.

11 декабря, пятница – сухоядение.

12 декабря, суббота – горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

13 декабря, воскресенье – блюда с маслом, рыба и вино.

14 декабря, понедельник – любая растительная пища без масла.

15 декабря, вторник – растительная пища с добавлением масла и рыба.

16 декабря, среда – сухоядение.

17 декабря, четверг – горячая пища с маслом и рыба.

18 декабря, пятница – сухоядение.

19 декабря, суббота – День святого Николая (растительная пища с добавление масла, рыба и немного вина).

Второй: 20 декабря — 1 января

Понедельник: горячие блюда без масла.

Вторник и четверг: блюда, приготовленные на растительном масле.

Среда и пятница: сухоядение.

Суббота и воскресенье: блюда с маслом, рыба и вино.

Питание с 20 декабря до 1 января:

20 декабря, воскресенье – горячая пища с маслом, рыба, немного вина.

21 декабря, понедельник – горячие блюда без масла.

22 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.

23 декабря, среда – сухоядение.

24 декабря, четверг – горячие блюда с маслом.

25 декабря, пятница – сухоядение.

26 декабря, суббота – горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

27 декабря, воскресенье – горячие блюда с маслом, рыба, вино.

28 декабря, понедельник – горячая растительная пища без масла.

29 декабря, вторник – горячая растительная пища с маслом.

30 декабря, среда – сухоядение.

31 декабря, четверг – горячие блюда с маслом.

1 января, пятница – Новый год (сухоядение).

Третий: 2-6 января

Понедельник, среда и пятница: сухоядение.

Вторник и четверг: горячие блюда без масла.

На выходных можно добавить к горячей пище растительное масло.

6 января, в Сочельник, нельзя есть до появления первой звезды. На столе должны быть только постные блюда, а начинать трапезу нужно с кутьи.

Питание со 2 до 6 января:

2 января, суббота – растительная пища с маслом.

3 января, воскресенье – горячие блюда с маслом.

4 января, понедельник – сухоядение.

5 января, вторник – горячие блюда без масла.

6 января, среда – Сочельник (до первой звезды строгий пост).

Выходные на Новый год и Рождество 2021

Новогодние праздники принесут дополнительные выходные. В частности, на Новый год 2021 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 1, 2 и 3 января, потому что они выпадают на пятницу, субботу и воскресенье.

Рождество 2021 будет в четверг, поэтому правительство решило сделать пятницу, 8 января, тоже выходным. Его придется отработать в субботу, 16 января.

Таким образом на Рождество Христово будет четыре выходных подряд – 7, 8, 9 и 10 января.