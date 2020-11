Компания SpaceX Илона Маска запустила на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Через девять минут после старта первая ступень ракеты вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.

Это первая регулярная миссия Crew Dragon с астронавтами. На этот раз астронавты будут участвовать в запланированных исследованиях на МКС и осуществлять несколько выходов в открытый космос для обслуживания станции.

