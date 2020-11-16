Компания SpaceX Илона Маска запустила на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Через девять минут после старта первая ступень ракеты вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.
Это первая регулярная миссия Crew Dragon с астронавтами. На этот раз астронавты будут участвовать в запланированных исследованиях на МКС и осуществлять несколько выходов в открытый космос для обслуживания станции.
Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB
— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
Читайте: Как прошел первый частный полет в космос и когда начнут возить туристов на МКС
The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7
— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020
30 мая 2020 года компания SpaceX запустила на МКС Crew Dragon — американский современный космический корабль с двумя астронавтами.
Это был первый в истории пилотируемый полет в космос, который осуществила частная компания.
Благодаря этому США впервые за девять лет самостоятельно отправили астронавтов на орбиту. До этого американцы летали на Международную космическую станцию на российском Союзе.
SpaceX также хочет доставлять туристов на МКС. Ожидается, что на борт Crew Dragon смогут принимать до семи человек.
Фото: SpaceX