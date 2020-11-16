Видеоигры не обязательно могут вызвать зависимость и негативно влиять на состояние человека. Иногда они, наоборот, могут улучшать психическое здоровье игрока и его общее самочувствие.

К таким выводам пришли ученые Оксфордского университета.

— Наши результаты показывают, что видеоигры не обязательно вредят вашему здоровью. На самом деле игра может быть деятельностью, которая положительно связана с психическим здоровьем людей, — отметил профессор Эндрю Пшибыльський.

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Исследователи пообщались с более 3 тыс. игроками и изучил их состояние и поведение. Результаты показали, что они чувствуют свою причастность к делу, компетентность, наслаждение. Это положительно влияло на их самочувствие.

По мнению ученых, опыт и эмоции, которые игроки получали во время игры, иногда были важнее времени, которое они потратили на нее.

Осенняя депрессия

В последний осенний месяц некоторые люди могут страдать от ухудшения психического самочувствия.

Это связано с сокращением светового дня и процессами, которые происходят в природе.

Как преодолеть осеннюю депрессию, читайте на Фактах ICTV.

Источник: University of Oxsford