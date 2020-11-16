Первый снег — это напоминание о зимних праздниках, которые всегда приносят радость. В день, когда выпадает первый снег, принято приветствовать друг друга, желать счастливого зимы и хорошей погоды.

Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления в картинках с первым снегом. Поделитесь зимней атмосферой со своими родными, отправив им оригинальную картинку.

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Поздравления в картинках С первым снегом

Первый снег в Украине

Первый снег в этом году в Украине зафиксировали в Карпатах. 14 октября заснежило гору Драгобрат, мокрый снег местами менялся с дождем.

15 ноября выпал первый снег в Полтавской, Харьковской и Луганской областях, а также в Кропивницком. В городе Сумы снег покрыл землю на 4-6 см.