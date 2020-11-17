Что такое Черная пятница
Черная пятница — это неофициальный праздник скидок во всем мире. Она появилась в Штатах в 1950-х годах на следующий день после Дня благодарения. В США именно в Черную пятницу начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
Когда начинается Черная пятница
Черная пятница 2020 в Украине начинается с 27 ноября, поскольку День благодарения в этом году приходится на 26 ноября. Но скидки в некоторых магазинах будут за несколько дней до и после основной даты.
Как могут обмануть в Черную пятницу
Чтобы вас не обманули, нужно быть внимательными, когда покупаете вещь. Особое внимание нужно обращать на ценники.
Часто возле названия товара или его описания может стоять звездочка или другая отметка, значение которой объясняют мелким белым шрифтом на светло-сером фоне. Например, что доставка будет стоить как половина заказа.
Важно также накануне Черной пятницы посмотреть на реальные цены вещей, которые вы хотите приобрести. Поскольку они часто могут быть ниже, чем до того, как на них сделают так называемую скидку.
Стоит обратить внимание на то, что небольшие и менее опытные компании более склонны выставлять нечестные и огромные скидки 70-80%. Поэтому безопаснее искать скидки поменьше (30-40%) в больших и проверенных сетях.
Когда лучше покупать
Перед тем, как покупать вещь, лучше пересмотреть цены на нее и скидки в различных магазинах. Тогда уже 27 ноября можно приобрести желанную вещь.
Если вы заметите, что цена на товар была ниже до того, как на него сделали скидку, то не спешите его покупать. Лучше дождаться окончания ажиотажа и спокойно приобрести вещь.
В день Черной пятницы старайтесь не выходить за пределы списка покупок и не покупать по принципу: все берут, и мне это надо.
Где искать скидки
Скидки в Черную пятницу предлагают все крупные торговые сети и центры. Так, в ТРЦ Skymall обещают скидки до 80% от более чем 250 брендов.
В ТРЦ Ocean Plaza и ТРЦ Dream Town также обещают скидки в магазинах до 80%.
С 27 по 29 ноября скидки до 80% можно будет увидеть и в Gulliver.
Бытовую технику по скидкам можно будет приобрести в:
- Алло;
- Эльдорадо;
- Comfy;
- Цитрус;
- Розетка;
- Фокстрот;
- MOYO.
Одежду и обувь:
- Answear;
- Intertop;
- Lamoda;
- Kasta.
Косметику:
- Watsons;
- NYX Cosmetic;
- iHerb;
- Parfums.
Путешествия, книги, концерты:
- Booking;
- Yakaboo.