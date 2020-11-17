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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Crew Dragon компании SpaceX осуществил стыковку с МКС

В компании SpaceX заявили об успешной стыковке космического корабля Crew Dragon с МКС.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

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На борту находятся четыре астронавты: американцы Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

В NASA сообщили, что первая ступень космического корабля отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень.

30 мая 2020 года компания SpaceX запустила на МКС Crew Dragon — американский современный космический корабль с двумя астронавтами.

Это был первый в истории пилотируемый полет в космос, который осуществила частная компания.

лагодаря этому США впервые за девять лет самостоятельно отправили астронавтов на орбиту. До этого американцы летали на Международную космическую станцию ​​на российском Союзе.

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