Crew Dragon компании SpaceX осуществил стыковку с МКС

В компании SpaceX заявили об успешной стыковке космического корабля Crew Dragon с МКС.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

На борту находятся четыре астронавты: американцы Майк Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

В NASA сообщили, что первая ступень космического корабля отделилась и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Также успешно отделилась вторая ступень.

Crew Dragon is fully autonomous, but astronauts on board can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/yFbDBFyF6m

— SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020