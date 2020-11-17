Международный день студента празднуют 17 ноября. Его основали еще в 1941 году в Лондоне во время международной встречи студентов.
Праздновать 17 ноября начали не случайно. Именно в этот день в 1939 году нацысты расстреляли и арестовали тысячи студентов. А по приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.
В Украине День студента был установлен президентским указом в 1999 году.
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С тех пор 17 ноября ежегодно студенты получают поздравления. Поздравления с Днем студента для девушки — читайте в материале.
Что студентке пожелать?
Сессии легко сдавать,
Никогда не унывать
И зачеты получать.
Быть уверенной в себе,
У доски — как на стрельбе.
Чтобы на сердце позитив,
А в идеях — креатив.
***
С Днем студента, дорогая
Поздравляю от души!
И желаю много счастья,
Планов в жизни и любви.
Чтоб предметы на отлично
Ты сдавала без проблем.
И удачи в жизни личной,
И хороших перемен!
***
С Днем студента, дорогая,
Пожелаю я тебе,
Чтобы все запоминала
На учебе без проблем,
Знания пусть на ум ложатся
Просто, сами по себе,
И пускай тебе удастся
Все, что хочется в судьбе.
***
Ты — подружка у меня,
И красива и умна.
В жизни ты везде прорвешься,
Ведь студенткою зовешься.
Я желаю быть веселой,
Никогда не унывать.
И учебы тебе легкой,
Чтобы дома не скучать.
***
Любимая моя подруга, с радостью поздравляю тебя с Днем студента. Пусть учеба дается легко и непринужденно, поменьше хвостов и двоек. Никогда не унывай и не тревожься по пустякам. Будь, как всегда, оптимистично настроена и помни: ты лучше всех.
***
С Днем студента, подружка. Желаю успевать все: и хорошо учиться, и развлекаться с друзьями, и курсовые писать, и контрольные решать, и с любимой семьей время проводить, и путешествовать, и мечтать, и любить, и успешно реализовывать свои идеи, и наполнять этот мир яркими улыбками. Будь самой крутой студенткой, дорогая моя.
***
Моя дорогая студентка-подружка! Поздравляю с Днем студента. От души желаю креативных идей, творческого вдохновения, высоких целей, доброй удачи, уверенного стремления к мечте, искреннего счастья, настоящей любви и блестящих перспектив на горизонте жизни.
Несмотря на то, что половина последнего месяца осени уже прошла, в календаре праздников на ноябрь 2020 все же остались праздничные дни, с которыми стоит поздравить своих знаомих или родных.
В частности, 18 ноября не забудьте сказать несколько слов сержантам ВСУ, а 21 — поздравить с Днем Достоинства и Свободы.