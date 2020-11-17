День зимнего солнцестояния 2020: когда состоится и традиции

День зимнего солнцестояния 2020 наступит 21 декабря. В этот день солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора, поэтому день является самым коротким, а ночь — самой длинной.

Зимнее солнцестояние происходит каждый год, но дата может варьироваться. Чаще всего в Северном полушарии оно наступает 21 декабря, реже 22 декабря. В Южном полушарии — 20-21 июня. День зимнего солнцестояния в 2020 году будет 21 декабря в 15.30.

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В разных культурах это событие означает возрождение Солнца.

По традиции, в этот день детям дарили сладости, взрослые проводили ритуалы на получение урожая в будущем году. Люди разжигали ритуальные костры, над которыми читали молитвы, чтобы новое Солнце быстрее набирало силу и энергию.

Славяне в День зимнего солнцестояния праздновали Коляду. В этот день принято веселиться и устраивать гуляния с песнями и танцами.

Также в Древнем мире в честь Солнца строили храмы и памятники. В Древнем Египте Карнакский храм был построен в Луксоре более 4 тыс. лет назад. Такие сооружения есть в Ангкор-Вате в Камбодже и Мачу-Пикчу в Перу.

Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 насчитывается 36 различных знаменательных дат. Среди них важнейшая — День Вооруженных сил Украины, которая приходится на 6 декабря.

Также 25 декабря католики празднуют Рождество Христово. В Украине этот праздник отмечается на государственном уровне, поэтому у украинцев будет еще один дополнительный выходной.