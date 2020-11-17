Календарь праздников на ноябрь 2020 будет богатым на праздничные дни. Немало праздников будут посвящены представителям различных профессий.
В частности 17 ноября празднуют Международный день студента. А вот государственных выходных в месяце не будет, а значит, дополнительных выходных тоже.
Всего в ноябре украинцы будут отдыхать девять дней.
Список праздников в ноябре 2020:
- 1 ноября — День работника социальной сферы;
- 3 ноября — День инженерных войск;
- 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября — День железнодорожника;
- 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
- 9 ноября — День украинской письменности и языка;
- 9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом;
- 14 ноября — Международный день логопеда;
- 15 ноября — День работников сельского хозяйства;
- 15 ноября — Всемирный день памяти жертв ДТП;
- 16 ноября — Международный день толерантности;
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи;
- 17 ноября — Международный день студентов;
- 17 ноября — Всемирный день борьбы с хронической обструктивной болезнью легких;
- 18 ноября — День сержанта ВСУ;
- 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы;
- 19 ноября — День стеклопроизводителя;
- 20 ноября — Всемирный день ребенка;
- 20 ноября — День индустриализации Африки;
- 21 ноября — Всемирный день телевидения;
- 21 ноября — День Достоинства и Свободы;
- 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин;
- 28 ноября — Дeнь памяти жертв голодоморов;
- 29 ноября — Международный день солидарности с палестинским народом.
Лунный календарь на ноябрь
Лунный календарь на ноябрь 2020 предусматривает много благоприятных и нейтральных дней. В первой половине ноября нужно будет сосредоточиться на достижении заветной цели.
Во второй половине месяца предполагаются неблагоприятные дни, во время которых следует сохранять спокойствие и избегать конфликтных ситуаций.