Когда Татьянин день 2021

Татьянин день традиционно празднуют 25 января, в 2021 году он приходится на понедельник, будний день. Также в эту дату принято праздновать неофициальный День студента, ведь Татьяна в свое время была покровительницей студенчества.

25 января — памятная дата в народном календаре восточных славян. В этот день чтят мученицу Татиану Римскую, которая прославилась своим преданным служением Господу. Ее казнили именно 25 января из-за того, что она не хотела исповедовать язычество.

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Значение имени и характер Татьяны

Имя Татьяна имеет римские корни. В переводе оно означает основательница.

Татьяна — эмоциональный человек, умеющий постоять за себя. Ее принципы зависят от настроения. Татьяна иногда может быть упрямой и проявлять лидерские способности. Она точно знает, чего хочет достичь в жизни. Татьяне нравится мужское общество в работе, она раскованная и дружелюбная.

Традиции на День ангела Татьяны

В День Татьяны церкви проводят богослужения в честь мученицы, а студенты и школьники могут поставить свечи за успехи в учебе.

Также по традиции хозяйки пекут хлеб и печенье в форме солнца. Каждый член семьи должен попробовать выпечку.

В свою очередь студенты обычно проводят громкие празднования, концерты и веселятся. Они считают, что если во время праздника нарисовать дом с трубой и дымом на последней странице зачетки, то обучение будет успешным и легким в следующем году.

Календарь церковных праздников на ноябрь 2020

В церковном календаре на ноябрь 2020 есть важные даты для православных христиан. На последний месяц осени приходится начало Рождественского поста — одного из самых длительных и серьезных в церковном году. Также верующие отметят два главных праздника: Дмитриевскую родительскую суббота (7 ноября) и Михайлов день (21 ноября).