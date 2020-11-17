Международный день студентов: поздравления в стихах и открытках и история праздника

Международный день студентов отмечают 17 ноября уже более 80 лет.

17 ноября выбрали не случайно для празднования Международного дня студентов. В этот день в 1939 году около 1,2 тыс. студентов были арестованы и отправлены в концлагеря, девять ведущих представителей студенческих организаций были казнены в пражских тюрьмах за то, что молодежь вышла на протесты против оккупации Праги.

28 октября студенты вышли на мирную демонстрацию в честь 21 годовщины создания Чехословацкой Республики. Тогда полиция разогнала толпу и тяжело ранила студента медицинского университета Яна Оплетала, который 11 ноября скончался.

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После этого молодежь решила выйти на уличные протесты против оккупационной власти. Поэтому Адольф Гитлер принял решение закрыть все высшие учебные заведения в Чехии, а 17 ноября состоялся массовый арест студентов.

В 1941 году Международный совет студентов в Лондоне объявила о праздновании Международного дня студентов 17 ноября.

Поэтому в этот день стоит поздравить тех, кто старательно учится, стремится к позитивным изменениям и самосовершенствованию.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем ​​студентов в стихах и открытках.

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С Днем ​​студента поздравляю,

И тебе я пожелаю:

Легко сессии сдавать

И проблем в жизни не знать.

Чтобы все хорошее лилось через край,

Не было грусти, а был только рай!

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Пусть экзамены сами сдаются,

А зачетки от счастья смеются!

Радуйся и живи моментом,

Поздравляем с Днем ​​студента!

***

День студента наступает,

И пускай всем повезет

В учебном процессе,

В работе и жизни.

С Днем ​​студента, друзья, вас.

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Пусть юность будет светлой,

С мечтами в душе,

Энтузиазмом и радостью

Ты по жизни иди,

Мы тебя поздравляем,

Пусть в сердце будет рай,

Учись с удовольствием

И целей достигай!

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