Международный день студентов: поздравления в стихах и открытках и история праздника

Международный день студентов отмечают 17 ноября уже более 80 лет.
17 ноября выбрали не случайно для празднования Международного дня студентов. В этот день в 1939 году около 1,2 тыс. студентов были арестованы и отправлены в концлагеря, девять ведущих представителей студенческих организаций были казнены в пражских тюрьмах за то, что молодежь вышла на протесты против оккупации Праги.
28 октября студенты вышли на мирную демонстрацию в честь 21 годовщины создания Чехословацкой Республики. Тогда полиция разогнала толпу и тяжело ранила студента медицинского университета Яна Оплетала, который 11 ноября скончался.
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После этого молодежь решила выйти на уличные протесты против оккупационной власти. Поэтому Адольф Гитлер принял решение закрыть все высшие учебные заведения в Чехии, а 17 ноября состоялся массовый арест студентов.
В 1941 году Международный совет студентов в Лондоне объявила о праздновании Международного дня студентов 17 ноября.
Поэтому в этот день стоит поздравить тех, кто старательно учится, стремится к позитивным изменениям и самосовершенствованию.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем студентов в стихах и открытках.
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С Днем студента поздравляю,
И тебе я пожелаю:
Легко сессии сдавать
И проблем в жизни не знать.
Чтобы все хорошее лилось через край,
Не было грусти, а был только рай!
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Пусть экзамены сами сдаются,
А зачетки от счастья смеются!
Радуйся и живи моментом,
Поздравляем с Днем студента!
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День студента наступает,
И пускай всем повезет
В учебном процессе,
В работе и жизни.
С Днем студента, друзья, вас.
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Пусть юность будет светлой,
С мечтами в душе,
Энтузиазмом и радостью
Ты по жизни иди,
Мы тебя поздравляем,
Пусть в сердце будет рай,
Учись с удовольствием
И целей достигай!
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