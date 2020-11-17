17 ноября в мире отмечают Международный день студентов, установленный в память о трагических событиях, которые произошли в оккупированной фашистами Чехословакии.

Православные верующие 17 ноября почитают память преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермия.

В этот день именины празднуют: Илья, Степан, Иван, Порфирий, Александр, Николай, Евгений.

Народные приметы

Большое количество мышей свидетельствует о том, что будет холодная зима;

В молодой Месяц снег выпал — скоро он растает;

Если в новый Месяц установилась определенная погода, то она будет держаться до конца месяца;

Лес 17 ноября кажется издалека черным — жди оттепели;

Белые круги вокруг солнца — по приметам, жди снежную бурю.

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Что нельзя делать

В народе считалось, что сегодня лучше обходить перекрестки, на которых собирается нечистая сила. Пройти по перекрестку можно защищенным, если три раза перекреститься и прочитать молитву Отче наш.

В этот день все, что есть в доме — деньги, продукты, вещи – должны оставаться в его стенах. Люди старались не выходить сегодня на улицу.

Свадьбу, новые знакомства или старт важных дел лучше перенести на другой день.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.