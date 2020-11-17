День студента 2020 в Украине: поздравления в открытках и прозе

День студента в Украине празднуют 17 ноября. В этот день принято устраивать шумные вечеринки, собираться с одногруппниками, посещать тематические мероприятия и ночные клубы.

Студенческие годы всегда запоминаются больше всех, это один из самых ярких на беззаботных периодов жизни с ноткой дерзости и безумия.

Студенты — люди, которые не любят излишней серьезности и шаблонности, им присуща простота, легкость и позитив.

Поэтому Факты ICTV собрали прикольные поздравления с Днем студента в картинках и прозе, чтобы вы могли оригинально поздравить дорогих вам людей.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Поздравления с Днем студента в картинках

Лучшие поздравления с Днем студента в прозе

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Лекций — нескучных, профессоров — нестрогих, семинаров — интересных и плодотворных, зачетов — автоматом, а сессий — коротких. Пусть ночи будут веселыми, а друзья — отчаянными. С Днем студента!

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Поздравляю с Днем ​студента!

Как часто мы смеемся над анекдотами о студентах: бедных и голодных, иногда пьяных, но всегда находчивых, умных и веселых. Желаю вам изобретательно отвечать на каверзные вопросы преподавателей, с умом пропускать занятия и весело отметить сегодняшний праздник.

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С Днем студента, друг! Пусть жизнь твоя всегда будет такой же яркой, радостной, беззаботной и веселой, как сейчас — в студенческие годы. Пусть преподаватели будут хорошими, а друзья — верными. Пусть каждая сессия проходит легко и быстро, а выходные длятся дольше! Отпразднуй как надо, чтобы этот праздник запомнился надолго, потому что это — твой день!

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Уважаемые студенты!

Есть в жизни особенно сумасшедшее и интересное время, время студенчества, когда открываются блестящие перспективы, захватывают новые знакомства. Пусть каждый из вас полной ложкой хлебнет “халявного” экзамена и веселья студенческих вечеринок. С Днем ​студента, дорогие покорители вершин науки!

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В День студента желаю тебе жить, как в сказке! Пусть студенческая столовая угощает не хуже, чем рестораны, общежитие будет уютным, как царские палаты, курсовые и дипломные пишутся по мановению волшебной палочки, а добрая фея подбрасывает “шпоры” на экзаменах.

Календарь праздников на декабрь 2020

В декабре состоится немало важных праздников, в том числе профессиональных. А 25 декабря, к примеру, будет официальным выходным, поскольку в этот день празднуют Рождество Христово.

Смотрите подробный календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не забыть поздравить родных и не пропустить важную дату.