В ноябре 2020 будет в целом девять выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, поскольку в последний месяц осени нет государственных праздников.
В месяце 30 дней, из которых 21 рабочий, а остальные – выходные.
Выходные в ноябре 2020
- 1 ноября;
- 7-8 ноября;
- 14-15 ноября;
- 21-22 ноября;
- 28-29 ноября.
Будет в ноябре много профессиональных праздников и памятных дат как национального, так и международного значения. Мы выделили самые значимые.Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020
Какие будут праздники
- 1 ноября — День работника социальной сферы
- 3 ноября — День инженерных войск, а также ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября — День железнодорожника
- 9 ноября — День украинской письменности и языка
- 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом
- 15 ноября — День работников сельского хозяйства
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
- 17 ноября — Международный день студентов
- 18 ноября — День сержанта ВСУ
- 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы
- 20 ноября — Всемирный день ребенка
- 21 ноября — Всемирный день телевидения, День Достоинства и Свободы
- 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин
- 28 ноября — Дeнь памяти жертв голодомора.
Церковные праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан. Среди них 4 ноября – Казанской иконы Божией Матери, Дмитриевская поминальная суббота, которая приходится на 7 ноября.
А в конце месяца – 28 ноября – начнется Рождественский пост. Он один из самых длительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2021 года.