Службу безопасности Twitter возглавит хакер Mudge

Главой службы безопасности социальной сети Twitter назначен известный хакер Пейтер Затко под никнеймом Mudge.

Первый 45-60 дней работы Затко будет изучать безопасность Twitter. Затем Mudge должен будет предложить свои методы укрепления безопасности соцсети.

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Пейтер Затко начал свою карьеру в 1990-х годах в составе хакерской группы Cult of the Dead Cow. Кроме того, Mudge работал над некоторыми проектами Google и Пентагона.

Взлом Twitter

В июле 2020 года в США хакеры взломали Twitter-аккаунты миллиардеров Илона Маска, Джефф Безоса, Билла Гейтса, экс-президента США Барака Обамы, экс-вице-президента США Джо Байдена и рэпера Канье Уэста.

В аккаунтах знаменитостей появилось сообщение с просьбой перечислить деньги, чтобы якобы удвоить сумму.