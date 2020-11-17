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Факты / Lifestyle
Андрій Жигайло |

В TikTok появились новые функции родительского контроля

Соцсеть TikTok расширила функции для родительского контроля. Теперь родители смогут поддержать защитить подростков от нежелательного контента.

Функция позволяет родителям связать свой аккаунт с профилем ребенка, сообщили в TikTok.

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Родители смогут давать доступ к настройкам конфиденциальности аккаунта ребенка.

Среди нововведений:

  • запрет ребенку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку от определенных подписок;
  • разрешение на комментирование видео ребенка получат только одобренные подписчики;
  • опция — кто может видеть аккаунт;
  • вводится ограничение для других пользователей видимости раздела с видео, которые понравились ребенку.

Также есть ограничитель времени, которым можно определить, сколько дети будут проводить время в соцсети.

Компания также отключила функцию личных сообщений для подростков младше 16 лет. Им нельзя отправлять фото и видео.

Но функция семейного контроля не дает родителям доступа к содержанию личной переписки ребёнка.

Как включить родительский контроль

В TikTok нужно зайти в Настройки и выбрать вкладку Семейный связь.

Далее привязать всей аккаунт с профилем ребенка. Для этого нужно отсканировать QR-код с телефона ребенка и подтвердить ее статус.

Далее появится вкладка, где можно выбрать соответствующие ограничения.

Китайского блогера поджег экс-супруг

В Китае бывший муж поджег женщину, которая вела прямой эфир в соцсети Douyin — китайской версии TikTok.

Женщина вышла в эфир, но когда началась трансляция, экран сразу погас и послышались крики.

Предварительно, бывший муж блогера 30-летней Ламы облил ее бензином и поджег.

Источник: TikTok

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