Соцсеть TikTok расширила функции для родительского контроля. Теперь родители смогут поддержать защитить подростков от нежелательного контента.
Функция позволяет родителям связать свой аккаунт с профилем ребенка, сообщили в TikTok.
Читайте: Instagram Reels: у видеосервиса TikTok появился конкурент
Родители смогут давать доступ к настройкам конфиденциальности аккаунта ребенка.
Среди нововведений:
- запрет ребенку искать видеоролики, пользователей, хэштеги или музыку от определенных подписок;
- разрешение на комментирование видео ребенка получат только одобренные подписчики;
- опция — кто может видеть аккаунт;
- вводится ограничение для других пользователей видимости раздела с видео, которые понравились ребенку.
Также есть ограничитель времени, которым можно определить, сколько дети будут проводить время в соцсети.
Компания также отключила функцию личных сообщений для подростков младше 16 лет. Им нельзя отправлять фото и видео.
Но функция семейного контроля не дает родителям доступа к содержанию личной переписки ребёнка.
Как включить родительский контроль
В TikTok нужно зайти в Настройки и выбрать вкладку Семейный связь.
Далее привязать всей аккаунт с профилем ребенка. Для этого нужно отсканировать QR-код с телефона ребенка и подтвердить ее статус.
Далее появится вкладка, где можно выбрать соответствующие ограничения.
Китайского блогера поджег экс-супруг
В Китае бывший муж поджег женщину, которая вела прямой эфир в соцсети Douyin — китайской версии TikTok.
Женщина вышла в эфир, но когда началась трансляция, экран сразу погас и послышались крики.
Предварительно, бывший муж блогера 30-летней Ламы облил ее бензином и поджег.
Источник: TikTok