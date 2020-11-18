Курс биткоина на 18 ноября в мире растет

Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 превысила $ 18 162.

Последний раз цена превышала 8 декабря 2017-го, свидетельствуют данные биржи Coindesk.

В этом году стоимость увеличилась более чем в два раза. В 2017 году криптовалюта подорожала на + 1375%, после чего обвалилась на 70%.

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— Биткоины быстро приближаются к рекордным максимумам, которые почти три года назад спровоцировали манию у инвесторов и закончилась жестоким крахом, — заявил агентство Bloomberg.

Что такое биткоин

Сейчас биткоин является одной из самых популярных криптовалют. Его оборот не регулирует ни одна страна или банковская структура.

Но даже несмотря на это, в курсе биткоина с началу 2020 года можно было заметить значительные изменения. Его стоимость как превышала отметку в $ 10 тыс., Так и резко падала в цене до $ 4 тыс.

Источник: Bloomberg, Coindesk