18 ноября — День сержанта ВСУ. Это профессиональный праздник сержантов и старшин Вооруженных сил Украины.
Решение отмечать эту дату принято указом президента Украины №153/2019 от 19 апреля 2019 года.
В этот день принято поздравлять украинских защитников, чествовать их преданность делу, мужество и профессионализм.
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Ко Дню сержанта ВСУ Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.
Календарь неофициальных праздников в Украине
Дни, в которые чествуют представителей тех или иных профессий, считаются неофициальными праздниками в Украине.
Кроме того, к этому списку принадлежат и другие необычные даты, например, День шоколада или День улыбки.
Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите в материале на сайте Факты ICTV.