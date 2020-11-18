18 ноября — День сержанта ВСУ. Это профессиональный праздник сержантов и старшин Вооруженных сил Украины.

Решение отмечать эту дату принято указом президента Украины №153/2019 от 19 апреля 2019 года.

В этот день принято поздравлять украинских защитников, чествовать их преданность делу, мужество и профессионализм.

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Ко Дню сержанта ВСУ Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках.

Календарь неофициальных праздников в Украине

Дни, в которые чествуют представителей тех или иных профессий, считаются неофициальными праздниками в Украине.

Кроме того, к этому списку принадлежат и другие необычные даты, например, День шоколада или День улыбки.

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите в материале на сайте Факты ICTV.