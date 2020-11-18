Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Сніжана Денисова |

Идеи подарков на Новый год 2021

Не за горами Новый 2021 год, многие уже начинают готовить подарки родным и друзьям. Факты ICTV собрали для вас лучшие идеи креативных новогодних подарков, которые точно порадуют ваших близких и принесут зимнее настроение! 

Фотосессия в подарок

Что может быть лучше теплых воспоминаний, которые останутся с вами навсегда в виде фотографий? Чтобы по-настоящему удивить ваших близких, можно подарить сертификат на проведение фотосессии. Фотографа, студию, стиль и тему вы можете выбрать сами. Это может быть семейная фотосессия, трогательная лавстори или индивидуальная съемка мечты. 

Подобрать фотографа можно на любой бюджет и вкус, однако если вы хотите, чтобы фотосессия состоялась в период зимних праздников, нужно начинать подготовку уже сейчас, так как студии уже продают бронь на новогодние локации. 

Идеи подарков на Новый год 2021: что дарить

Домашний декор 

У многих Новый год ассоциируется с домашней атмосферой и семейным теплом, это чувство можно дополнить, подарив домашний декор, который создаст уют. Теплый кашемировый плед с зимним принтом, ароматные новогодние свечи, рождественские украшения, еловый венок, яркая гирлянда и другие приятные мелочи порадуют близких и принесут праздничную атмосферу в дом. Главное – подобрать декор со вкусом и от чистого сердца. 

Зимние аксессуары

Набор зимних аксессуаров подойдет для тех, кто хочет согреть своих близких зимой. Элегантные перчатки можно дополнить стильным шарфом, теплые варежки – милой шапочкой или шерстяными домашними уггами, комбинаций десятки. Можно создать уникальный подарок для родителей, друзей, маленьких детей или вашей второй половинке. 

Идеи подарков на Новый год 2021: что дарить

Украшения для новогоднего стола

Если вы хотите подарить запоминающийся и полезный подарок, можно преподнести набор праздничных скатертей или тематической посуды. Сейчас в магазинах или в интернете можно найти декор на любой бюджет – от классического набора рождественской скатерти и столовых салфеток до эксклюзивных канделябров или столового серебра. Такой подарок будет служить многие годы и напоминать о вас каждый Новый год. 

Набор для глинтвейна 

Если вы идете в гости к друзьям и не хотите банально дарить бутылку вина, можно дополнить ее специальными бокалами для глинтвейна, а также пряностями, специями и ароматным медом, чтобы вместе приготовить этот праздничный новогодний напиток. Такой подарок отлично подойдет для празднования Нового года в компании друзей и посиделок у камина. 

Идеи подарков на Новый год 2021: что дарить

Спортивный подарок 

Новый год — время новых начинаний, а значит любители активного отдыха будут рады освоить вид спорта, о котором давно мечтали. Не обязательно дарить абонемент в тренажерный зал, гораздо интереснее подарить возможность попробовать что-то новое, например, урок балета, прыжок с парашютом или скай-джампинг.

Сладкий подарок 

Все мечтают вернуться в детство и ощутить новогоднюю сказку, а помочь в этом может коробочка праздничных сладостей. Это могут быть заварные пирожные или классические пряники, традиционный рождественский кекс, эклеры или безе. Главное – это праздничная подача и новогоднее оформление подарка.
Если тот, кому вы готовите презент, не любит сладкое, вы можете заказать для него вкусный набор экзотических фруктов, орехов или любых других лакомств.  

Идеи подарков на Новый год 2021: что дарить

Символ года 

2021 — год Быка, уместным и трогательным будет подарить символ наступающего года. Сувенир может быть любым: копилка, мягкая игрушка, украшение, аксессуар, подушка – на что хватит вашей фантазии. Главное – вложить в подарок душу, и тогда он обязательно принесет удачу! 

Эксклюзивная елочная игрушка 

Если вы хотите привнести частичку себя в подарок и сделать его уникальным, можно подобрать или даже сделать самому красивую елочную игрушку. В интернете найдутся не только мастер-классы по созданию украшений, но и наборы для создания и росписи новогодних шаров. Такой подарок не только украсит елку, но и подчеркнет ваше внимание. 

Идеи подарков на Новый год 2021: что дарить

Билеты в зимнюю сказку 

Чтобы окончательно погрузиться в зимнюю сказку, можно подарить билеты на какое-нибудь мероприятие. Любителям современного искусства подойдут билеты на модерн-балет или стендап-шоу, а тем, кто предпочитает классику, стоит устроить поход в оперу или театр. 

Читайте: Когда будут выходные на Новый год и Рождество 2021 Откуда взялся старый Новый год и где его отмечают Подарки под елку не для слабонервных

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка