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Факты / Lifestyle
sofiakorol2002 |

Макияж осень 2020: 5 модных трендов

В этом году основным трендом в макияже является натуральность и индивидуальность. Факты ICTV собрали для вас самые популярные тенденции в макияже 2020, чтобы даже в дождливый день выделяться в толпе.

Максимальная натуральность
Этой осенью популярным будет нюдовий макияж. На коже декоративная косметика почти не заметна, впрочем придется приложить много усилий, чтобы сделать образ действительно непревзойденным. Для начала надо увлажнить кожу, нанести хайлайтер. Румяна придадут свежести лицу, а тушь подчеркнет выразительный взгляд.

 

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Публикация от ВИЗАЖИСТ ЗИНОВЬЕВА ЮЛИЯ ✨ (@zinovieva.yulia)

Красная помада и черные стрелки
Для осени 2020 такой дуэт будет беспроигрышным вариантом. Классические стрелки выглядят стильно и соблазнительно. Красный оттенок помады дополнит образ и сделает акцент на губах. Такой макияж будет уместным почти везде.

 

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Публикация от ???? M A K E — UP / МАКИЯЖ ???? (@valerybaz.makeup)

Цветные эксперименты
Этот пункт для тех, кто любит смело менять внешность. Кажется, в этом сезоне разрешено невозможно. Насыщенные тени: голубые и желтые, розовые и салатовые, синие и красные. Многие визажистов используют еще и кислотные и неоновые тона.

 

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Публикация от Макіяж Рівне (@liliata_mua)

Золото
Золотой цвет стал хитом макияжа этой осенью. Его можно заметить на веках, губах и на ресницах. Этот тон привлекает внимание, но вместе с тем выглядит экстравагантно. Самые смелые модницы могут добавить к своему образу золотые блестки на скулы.

 

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Публикация от МАКИЯЖ ПРИЧЕСКИ МИНСК УРУЧЬЕ (@elena_gilevich_muah)

Подведено нижнее веко
Делать такой макияж лучше карандашом, но если вы предпочитаете натуральности, то выбирайте тени. Так вы сможете создать непревзойденный дымчатый эффект.

 

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Публикация от ВИЗАЖИСТ-ЭКСТРАВЕРТ ОКСАНА???? (@ksanta_makeup)

Недавно Факты ICTV рассказывали о маникюре на осень 2020  и модные пальто на осень 2020.

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