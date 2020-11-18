Погода в Украине 18 ноября ожидается преимущественно без осадков, лишь в Одесской области днем возможен дождь с мокрым снегом.
Ночью и утром в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).
В западных областях ночью и утром +2 +4, днем +7 +9, на Закарпатье — до +11.
На Востоке страны ночью -3 -6, днем -1 -3, в Центре ночью 0 -2, днем +2 +4.
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В северных регионах ночная температура составит -1 -3, днем +2 +4.
На Юге страны ночью 0 +2, днем +3 +5.
В Киеве сегодня без осадков, только ночью возможен мокрый снег, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Прогноз погоды на ноябрь 2020
По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура в ноябре 2020 будет колебаться в диапазоне +1 +8, и эти показатели близки к средним многолетним значениям.
Количество осадков также прогнозируют в пределах нормы.