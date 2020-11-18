На Новый год погода в Украине не порадует снегом.
Такой прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань.
Снега на Новый год не будет, так как накануне ожидается оттепель. Воздух прогреется до 3°.
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Хотя 29-31 декабря народный синоптик прогнозирует снег и дожди.
Однако народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что после 20 декабря в Украину придет потепление. По его словам, в последние дни 2020 года ожидаются морозы и снег.
Погода в Украине на декабрь
Народные синоптики также сделали прогноз погоды на декабрь. В Украине начало зимы будет достаточно теплым, но потом все-таки придет похолодание.
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