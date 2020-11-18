День ангела Ольги отмечается 23 октября. В течение года именины Ольги выпадают еще пять раз: 24 июля, 10 февраля, 6 и 14 марта, а также 17 июля.

Ольга — довольно распространенное имя среди восточных славянских народов. Имя происходит от Хельга, что в переводе с древнескандинавского означает праздники, света, священна.

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Не забудьте в этот день поздравить своих подруг и родных с их именинами.

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре праздников на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.

В частности, 28 ноября начнется Рождественский пост. Он один из самых длительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2021 года.