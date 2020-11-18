18 ноября во второй раз в Украине будут праздновать День сержанта Вооруженных сил. Праздник появилось в прошлом году после указа президента Петра Порошенко.
Сержант в армии — одно из ключевых звеньев, а сержантский коллектив — костяк любого боевого подразделения.
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Будущее Вооруженных сил — это высокоидейные, преданные Украине и профессионально подготовленные сержанты и старшины. Желаем всему сержантскому составу Вооруженных сил Украины здоровья, веры и выносливости в борьбе за свободное независимое, суверенное Украинское государство!
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Уважаемые сержанты и старшины, желаем вам крепкого здоровья, силы духа и воли. Поздравляем вас с профессиональным военным праздником!
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Поздравляем всех, кто входит в состав сержантского корпуса, и благодарим за верность военной присяге. Вечная память и слава всем военнослужащим, которые отдали свою жизнь за Украину.
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С Днем сержанта тебя поздравляем,
От всей души тебе мы желаем:
Счастливых дней и Божьей милости,
Принцессу милую из красивой сказки,
Победы трудной в борьбе —
Пусть все это сбудется тебе!
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С Днем сержанта тебя!
Небо всегда голубое
Будет пусть над головой,
Будь веселым и отважным,
Сильным, мудрым и уважаемым!
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Армия держится на сержантах!
Так было всегда. Так есть и так будет.
Слава Украине!
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Церковные праздники в декабре 2020
В календаре на декабрь 2020 будет немало дат, важных для православных верующих.
4 декабря отмечают Введение в храм Пресвятой Богородицы, а 19 декабря — самый счастливый день для самых маленьких украинцев, потому что именно в ночь на него святой Николай приносит подарки.