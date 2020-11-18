Погода на декабрь 2020 в Украине — прогноз

Стоит приготовиться к тому, что погода в Украине в декабре 2020 года не будет такой же теплой, как в прошлом году. Украинцы в начале зимы успеют насладиться и снегом, и морозами.

Соответствующие прогнозы дают народные синоптики Леонид Горбань и Владимир Деркач.

По прогнозам на декабрь от Леонида Горбаня, первая неделя зимы пройдет без сильных морозов. В среднем будет 4-5° тепла, 6 декабря пройдет снег с дождем.

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С 8 по 14 декабря в Украину нагрянут морозы до -11°. С 8 по 11 декабря также возможен снег, но уже 13 числа ожидается потепление. До 17 декабря воздух прогреется до 5°.

С 18 по 28 декабря ожидаются морозы до -13°. 18-20 декабря и 27-28 декабря народный синоптик прогнозирует снег. Накануне Нового года в Украину вернется потепление. Воздух прогреется до 3°, 29-30 декабря возможен снег с дождем.

Владимир Деркач прогнозирует, что в первые дни зимы придет похолодание. До 10 декабря ожидается небольшое потепление, могут выпасть осадки, 9-11 декабря снова похолодает.

В середине месяца в Украину может вернуться потепление, а с 20 декабря будет аномально теплая погода.

Погода в Украине

Сейчас в стране наблюдается похолодание, однако синоптики прогнозировали, что конец осени и начало зимы в Украине будут относительно теплыми.

Какой будет погода в Украине, подробный прогноз на осень и зиму 2020 смотрите на сайте Факты ICTV.