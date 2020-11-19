Биткоину прогнозируют цену в $318 тыс.: причины роста криптовалюты

На этой неделе, впервые с декабря 2017 года, цена биткоина официально превысила $18 тыс., что подняло ее рыночную капитализацию до рекордного уровня в $336 млрд.
Почему подорожал биток
Недавний всплеск биткоина вызван двумя основными причинами, считает доцент бизнес-школы Сиднейского университета Барни Тан.
Одна из них — это объявление, сделанное PayPal в октябре, когда платформа заявила, что позволит своим пользователям покупать, продавать и хранить токены, а также участвовать в транзакциях с биткоинами.
Второй фактор — это так называемые сетевые эффекты: идея о том, что ценность криптовалюты увеличивается по мере того, как все больше людей покупают, владеют и используют ее.
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Что будет дальше – прогноз цены биткоина
Самая высокая цена цифрового токена была зафиксирована в декабре 2017 года и составила $19 783, но, по мнению аналитиков Deutsche Bank, было всего пять других дней в истории, когда его цена поднималась выше $17 тыс.
Сейчас многие аналитики прогнозируют, что цена биткойна может превысить $20 тыс.
В то же время по крайней мере один крупный банк США утверждает, что к концу 2021 года цена нестабильной криптовалюты может достигнуть $318 тыс.