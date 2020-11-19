19 ноября — 323 день года. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.

19 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в мире отмечают Международный мужской день, призванный обратить внимание на дискриминацию мужчин и проблемы гендерного неравенства. Кроме того, 19 ноября — Всемирный день философии, в который традиционно проводят научные конференции и встречи.

В эту дату также отмечают День отказа от курения, который ежегодно выпадает на каждый третий четверг месяца. Его цель — обратить внимание на борьбу с вредной привычкой.

По церковному календарю, 19 ноября чтят память Павла Исповедника, епископа Малой Азии, который при жизни боролся за христианство.

Именины 19 ноября

День ангела в этот день празднуют Анатолий, Арсений, Виктор, Гавриил, Константин, Никита, Павел, Александра, Клавдия, Нина.

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Приметы на 19 ноября

лед на реках и озерах — следующий год будет урожайным;

снегопад в этот день предвещал снежную зиму;

стаи ворон в небе — к непогоде в ближайшее время.

Что нельзя делать 19 ноября

стоит отказаться в этот день от пышного застолья;

нельзя ссориться, ругань в доме навлечет беду на его жителей.

Календарь церковных праздников до конца года

В последний осенний месяц украинцам осталось отметить большой церковный праздник — День святого Михаила 21 ноября.

Немало таких дней будет и в декабре.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.