19 ноября — 323 день года. Какие праздники выпадают на эту дату, приметы и что нельзя делать, читайте на сайте Факты ICTV.
19 ноября — какой сегодня праздник
Сегодня в мире отмечают Международный мужской день, призванный обратить внимание на дискриминацию мужчин и проблемы гендерного неравенства. Кроме того, 19 ноября — Всемирный день философии, в который традиционно проводят научные конференции и встречи.
В эту дату также отмечают День отказа от курения, который ежегодно выпадает на каждый третий четверг месяца. Его цель — обратить внимание на борьбу с вредной привычкой.
По церковному календарю, 19 ноября чтят память Павла Исповедника, епископа Малой Азии, который при жизни боролся за христианство.
Именины 19 ноября
День ангела в этот день празднуют Анатолий, Арсений, Виктор, Гавриил, Константин, Никита, Павел, Александра, Клавдия, Нина.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Приметы на 19 ноября
- лед на реках и озерах — следующий год будет урожайным;
- снегопад в этот день предвещал снежную зиму;
- стаи ворон в небе — к непогоде в ближайшее время.
Что нельзя делать 19 ноября
- стоит отказаться в этот день от пышного застолья;
- нельзя ссориться, ругань в доме навлечет беду на его жителей.
Календарь церковных праздников до конца года
В последний осенний месяц украинцам осталось отметить большой церковный праздник — День святого Михаила 21 ноября.
Немало таких дней будет и в декабре.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.