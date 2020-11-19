ПП меню на Новый год 2021: что приготовить

Совсем скоро наступит новый 2021 год. Это год белого металлического Быка, и к этому дню важно подготовить особенные блюда, которые порадуют вас и придутся по вкусу символу наступающего праздника.

Бык — уравновешенное и спокойное животное, которое, как и многие травоядные, любит часто и много поесть. А для тех, кто хочет не только вкусно поесть, а еще и встретить праздник без вреда для фигуры и здоровья, Факты ICTV собрали лучшие ПП-блюда для новогоднего стола.

Особенности новогоднего стола на год Быка 2021

Стол на Новый год 2021 должен быть достаточно консервативным как в выборе блюд, так и в продуктах, которые для них используются. При этом все угощения нужно украсить и правильно сервировать, чтобы они одним видом возбуждали аппетит.

Не стоит подавать блюда из говядины или телятины, чтобы не обидеть символ будущего года, лучше использовать птицу или другие виды мяса.

В составлении меню алкогольных напитков нужно быть осторожным и не перебарщивать. Бык не любит пьяниц, несдержанных людей и не потерпит на своем празднике плохие привычки.

ПП-меню на Новый год 2021

Напитки

Безалкогольные напитки — прекрасная альтернатива. Особенно освежающим и вкусным является натуральный клюквенный морс, для которого нужно всего три ингредиента.

Приготовить его несложно, для этого свежую клюкву необходимо тщательно перебрать, помыть и растолочь в емкости из неокислющегося металла.

Из получившейся массы через марлю выжать сок, а ягодный жмых залить водой и довести до кипения на медленном огне.

После чего остудить, добавить сахар по вкусу и выжатый ранее клюквенный сок. Подавать со льдом в большом кувшине.

Закуски

Как мы уже сказали, на столе должны преобладать свежие овощи, а значит овощная тарелка — отличный аппетайзер.

Подготовьте большое, красивое блюдо, в середину поставьте небольшую пиалу с соусом. Соус может быть любым, но полезнее сделать его из сметаны или нежирного йогурта, добавив чеснок и мелко рубленную свежую зелень.

Вокруг разложите свежие овощи — помидоры, огурцы, сочный болгарский перец, листья салата, морковь. Для оформления и приятного запаха можно добавить базилик.

Прекрасной закуской будут и ПП-канапе. На шпажку поочередно нанизать помидоры черри, моцареллу и маслины, дополнить вкус можно кусочком куриной грудки или слабосоленым лососем.

Горячее блюдо

Идеальным горячим блюдом будет запеченная индейка. У этой птицы очень полезное, сочное и нежирное мясо, которое просто готовится и отлично сочетается с овощами.

Для этого берем целую индейку, предварительно очистив от внутренностей, и срезаем с нее лишнюю кожу.

В отдельной емкости готовим маринад: две ложки меда смешать с соевым соусом и душистыми травами. Не стоит использовать готовые соусы, в них как правило используется жирный майонез, и это сведет все ваши старания на нет.

Маринуем индейку несколько часов и отправляем в духовку в рукаве для запекания примерно на полтора часа при температуре 180 градусов. За 10 минут до готовности разрежьте рукав и откройте индейку, благодаря этому у мяса будет румяная корочка.

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Полезные салаты на Новый год 2021

Год Быка — самое время, чтобы поэкспериментировать и отказаться от классического оливье и других калорийных салатов. Удивить гостей можно полезным салатом из стручковой фасоли и шампиньонов. Для него вам понадобится куриная грудка, шампиньоны, половина луковицы, 50 г. сыра, сметана, два зубца чеснока.

Куриное филе мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле пять-семь минут, также обжариваем нарезанный лук и шампиньоны. Стручковую фасоль готовим на пару или отвариваем. После чего смешиваем все ингредиенты в салатнице и добавляем мелко нарезанный чеснок.

Для соуса нежирную сметану выливаем в кастрюлю и добавляем мелко натертый сыр, доводим соус до кипения и однородной консистенции, после чего выливаем в салат и перемешиваем.