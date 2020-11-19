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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Меню на Новый год 2021: блюда правильного питания

Совсем скоро наступит новый 2021 год. Это год белого металлического Быка, и к этому дню важно подготовить особенные блюда, которые порадуют вас и придутся по вкусу символу наступающего праздника. 

Бык — уравновешенное и спокойное животное, которое, как и многие травоядные, любит часто и много поесть. А для тех, кто хочет не только вкусно поесть, а еще и встретить праздник без вреда для фигуры и здоровья, Факты ICTV собрали лучшие ПП-блюда для новогоднего стола. 

Особенности новогоднего стола на год Быка 2021

Стол на Новый год 2021 должен быть достаточно консервативным как в выборе блюд, так и в продуктах, которые для них используются. При этом все угощения нужно украсить и правильно сервировать, чтобы они одним видом возбуждали аппетит. 

Не стоит подавать блюда из говядины или телятины, чтобы не обидеть символ будущего года, лучше использовать птицу или другие виды мяса. 

В составлении меню алкогольных напитков нужно быть осторожным и не перебарщивать. Бык не любит пьяниц, несдержанных людей и не потерпит на своем празднике плохие привычки. 

ПП меню на Новый год 2021: что приготовить

ПП-меню на Новый год 2021 

Напитки

Безалкогольные напитки — прекрасная альтернатива. Особенно освежающим и вкусным является натуральный клюквенный морс, для которого нужно всего три ингредиента. 

Приготовить его несложно, для этого свежую клюкву необходимо тщательно перебрать, помыть и растолочь в емкости из неокислющегося металла. 

Из получившейся массы через марлю выжать сок, а ягодный жмых залить водой и довести до кипения на медленном огне. 

После чего остудить, добавить сахар по вкусу и выжатый ранее клюквенный сок. Подавать со льдом в большом кувшине. 

Закуски

Как мы уже сказали, на столе должны преобладать свежие овощи, а значит овощная тарелка — отличный аппетайзер.

Подготовьте большое, красивое блюдо, в середину поставьте небольшую пиалу с соусом. Соус может быть любым, но полезнее сделать его из сметаны или нежирного йогурта, добавив чеснок и мелко рубленную свежую зелень. 

Вокруг разложите свежие овощи — помидоры, огурцы, сочный болгарский перец, листья салата, морковь. Для оформления и приятного запаха можно добавить базилик. 

Прекрасной закуской будут и ПП-канапе. На шпажку поочередно нанизать помидоры черри, моцареллу и маслины, дополнить вкус можно кусочком куриной грудки или слабосоленым лососем. 

ПП меню на Новый год 2021: что приготовить

Горячее блюдо

Идеальным горячим блюдом будет запеченная индейка. У этой птицы очень полезное, сочное и нежирное мясо, которое просто готовится и отлично сочетается с овощами. 

Для этого берем целую индейку, предварительно очистив от внутренностей, и срезаем с нее лишнюю кожу. 

В отдельной емкости готовим маринад: две ложки меда смешать с соевым соусом и душистыми травами. Не стоит использовать готовые соусы, в них как правило используется жирный майонез, и это сведет все ваши старания на нет. 

Маринуем индейку несколько часов и отправляем в духовку в рукаве для запекания примерно на полтора часа при температуре 180 градусов. За 10 минут до готовности разрежьте рукав и откройте индейку, благодаря этому у мяса будет румяная корочка.

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Полезные салаты на Новый год 2021

Год Быка — самое время, чтобы поэкспериментировать и отказаться от классического оливье и других калорийных салатов. Удивить гостей можно полезным салатом из стручковой фасоли и шампиньонов. Для него вам понадобится куриная грудка, шампиньоны, половина луковицы, 50 г. сыра, сметана, два зубца чеснока. 

Куриное филе мелко нарезаем и обжариваем на растительном масле пять-семь минут, также обжариваем нарезанный лук и шампиньоны. Стручковую фасоль готовим на пару или отвариваем. После чего смешиваем все ингредиенты в салатнице и добавляем мелко нарезанный чеснок. 

Для соуса нежирную сметану выливаем в кастрюлю и добавляем мелко натертый сыр, доводим соус до кипения и однородной консистенции, после чего выливаем в салат и перемешиваем. 

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