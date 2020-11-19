Международный день мужчин: поздравления в открытках

Международный день мужчин празднуют во всем мире 19 ноября.

В этот день отмечается положительная ценность, которую мужчины приносят в мир.

Впервые этот праздник был торжественно введен в 1992 году Томасом Остером, чтобы отметить вклад мужчин в разные аспекты жизни.

Вот несколько оригинальных открыток, которыми вы можете поделиться со своими близкими, чтобы отпраздновать Международный день мужчин.

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И помните: настоящий мужчина не думает о том, что о нем думают другие, он просто делает то, что ему нужно, чтобы достичь гармонии.

О том, какие государственные праздники в 2020 году ждут украинцев, читайте в материале Фактов ICTV.