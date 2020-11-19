Международный день мужчин ежегодно отмечается 19 ноября с 1999 года. Праздник официально признан ООН и отмечается в 60 странах.
В этот день принято поздравлять представителей сильного пола. Мы собрали лучшие поздравления и картинки для мужчин!
Поздравления в СМС
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Поздравляю с Днем мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поет,
И убавится хлопот.
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Желаем всем мужчинам в этот праздник
Успехов и удач со всех сторон.
Пусть щедрая судьба подарит сразу
Все то, чего достоин чемпион.
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Настал всемирный день мужчин.
Хочу, чтоб у тебя, любимый,
Для грусти не было причин,
И был ты Господом хранимый.
Поздравления в прозе
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Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!
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Ты самое дорогое, что у меня есть в этом мире. А такое признание я решила сделать, потому что сегодня Всемирный день мужчин и ты у меня самый лучший!
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Поздравляю с Всемирным днем мужчин! Желаю всегда оставаться сильным, мужественным, смелым, настойчивым и уверенным! Будь счастлив и любим!
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Поздравления в картинках
Церковные праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.
В частности, 28 ноября начнется Рождественский пост. Он один из самых продолжительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января 2021.