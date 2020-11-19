Международный день мужчин ежегодно отмечается 19 ноября с 1999 года. Праздник официально признан ООН и отмечается в 60 странах.

В этот день принято поздравлять представителей сильного пола. Мы собрали лучшие поздравления и картинки для мужчин!

Поздравления в СМС

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Поздравляю с Днем мужчин!

Счастье пусть приходит с ним,

Сердце радостно поет,

И убавится хлопот.

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Желаем всем мужчинам в этот праздник

Успехов и удач со всех сторон.

Пусть щедрая судьба подарит сразу

Все то, чего достоин чемпион.

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Настал всемирный день мужчин.

Хочу, чтоб у тебя, любимый,

Для грусти не было причин,

И был ты Господом хранимый.

Поздравления в прозе

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Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

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Ты самое дорогое, что у меня есть в этом мире. А такое признание я решила сделать, потому что сегодня Всемирный день мужчин и ты у меня самый лучший!

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Поздравляю с Всемирным днем ​​мужчин! Желаю всегда оставаться сильным, мужественным, смелым, настойчивым и уверенным! Будь счастлив и любим!

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Поздравления в картинках

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.

В частности, 28 ноября начнется Рождественский пост. Он один из самых продолжительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января 2021.