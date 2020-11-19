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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Международный день мужчин: поздравления в СМС, прозе и картинках

Международный день мужчин ежегодно отмечается 19 ноября с 1999 года. Праздник официально признан ООН и отмечается в 60 странах.

В этот день принято поздравлять представителей сильного пола. Мы собрали лучшие поздравления и картинки для мужчин!

Поздравления в СМС

*****

Поздравляю с Днем мужчин!
Счастье пусть приходит с ним,
Сердце радостно поет,
И убавится хлопот.

*****

Желаем всем мужчинам в этот праздник
Успехов и удач со всех сторон.
Пусть щедрая судьба подарит сразу
Все то, чего достоин чемпион.

*****

Настал всемирный день мужчин.
Хочу, чтоб у тебя, любимый,
Для грусти не было причин,
И был ты Господом хранимый.

Поздравления в прозе

*****

Наши горячо любимые мужчины, поздравляем! Будьте нашими защитниками, поддержкой и опорой! Работайте в удовольствие, отдыхайте со вкусом, а в любом важном деле успешно побеждайте!

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Ты самое дорогое, что у меня есть в этом мире. А такое признание я решила сделать, потому что сегодня Всемирный день мужчин и ты у меня самый лучший!

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Поздравляю с Всемирным днем ​​мужчин! Желаю всегда оставаться сильным, мужественным, смелым, настойчивым и уверенным! Будь счастлив и любим!

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Поздравления в картинках

Международный день мужчин 2020: поздравления в СМС, прозе и картинках Международный день мужчин 2020: поздравления в СМС, прозе и картинках Международный день мужчин 2020: поздравления в СМС, прозе и картинках Международный день мужчин 2020: поздравления в СМС, прозе и картинках Международный день мужчин 2020: поздравления в СМС, прозе и картинках

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан.

В частности, 28 ноября начнется Рождественский пост. Он один из самых продолжительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова — 6 января 2021.

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