Погода на выходные в Украине – 21 и 22 ноября 2020

В субботу, 21 ноября, будет холодная погода, в некоторых областях прогнозируют осадки.

На востоке страны днем ​​ожидается 1°С ниже нуля, ночью от -2° до -5°С. Снег прогнозируют в Харькове, Донецке и Луганске, а мокрый снег с дождем возможен в Днепре и Запорожье.

В западных областях днем ​​столбики термометров покажут +1-3°С, ночью до -3°С мороза.

В южной части Украины днем ​​прогнозируют +1-4°С, ночью до +2°С, осадки ожидаются в Херсоне. На севере страны +1-3°С днем, ночью ожидается до -5°С.

В центральных областях и Киеве днем ​​+1-3°С, ночью от -1° до -4°С. Мокрый снег с дождем прогнозируют в Кропивницком.

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В воскресенье, 22 ноября, в Украине сохранится низкая температура.

На западе днем ​​прогнозируют до +5°С, ночью до -3°С. В восточных областях днем ​​до -3°С, ночью до -5°С.

В южной части страны днем ​​ожидается до +5°С, ночью -3°С. На севере столбики термометров днем ​​покажут -1°С, ночью опустятся до -4°С.

В Киеве в воскресенье будет мокрый снег с дождем, днем ​​+1-3°С, ночью до -4°С.

В целом синоптики прогнозируют, что погода в Украине в декабре 2020 года будет не такой теплой, как в прошлом году. Украинцы в начале зимы успеют насладиться и снегом, и морозами.

Ведь с 8 по 14 декабря в Украину уже нагрянут морозы до -11°С.