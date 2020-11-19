В чем встречать 2021 — год Быка: идеи образов

Астрологи рекомендуют отмечать Новый год в домашней атмосфере. Новогодний праздник с друзьями, вкусными десертами и вечер с улыбкой зарядит энергией на весь будущий год.

Символ года металлический Бык станет благосклонным и одарит хозяев уютного дома удачей. Финансовый успех станет сопровождать тех, кто будет больше всех улыбаться в новогоднюю ночь.

Для завершения приготовлений нужно также выбрать наряд. Главный принцип — никакой замысловатости, предпочтение отдается свободе движений и комфорту. В чем встречать 2021 год — читайте в материале Фактов ICTV.

Наряды на Новый год 2021

Синий, голубой, фиолетовый, серый, а также серебристый и бежевый цвета однозначно понравятся символу года. Важное уточнение — никаких зоологических принтов. Леопардовые лосины придется надеть в другой раз.

Также лучше воздержаться от красного цвета — металлический Бык его не любит. Лучшим вариантом для праздничной ночи будет юбка средней длины, а новогоднее настроение усилят градиентное и серебряное сияние.

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Юбки

Для создания более женственного образа лучше выбрать пышную юбку. Можно выбрать модную плиссированную одежду — практичный тренд, который подойдет практически под любой образ. Также в моде сейчас юбка с высокой посадкой асимметричной длины.



















В чем встречать Новый год 2021 / 5 фотографий

Топы

Топы из атласной ткани с тонкими лямочками придутся по вкусу металлическому Быку. Они также прекрасно подойдут под свидание в новогодние праздники. Ткань металлического цвета украсит любую девушку и сделает образ более гармоничным.



















В чем встречать Новый год 2021 / 5 фотографий

Топ с пайетками может стать главным украшением в наряде. Можно сочетать топ с брюками разных форм и кроя. Летящая юбка так же прекрасно впишется к топу с “дождиком”.

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Образы на Новый год 2021

Комбинезон или костюм

Для оригинальности и шика можно отдать предпочтение в новогоднюю ночь шелковым комбинезонам с укороченными брюками. Также будут интересно смотреться комбинезоны свободного кроя с зауженными книзу штанинами.

Чтобы задобрить хозяина года, можно выбрать комбинезон металлического оттенка или с графическим принтом. Брючный костюм может стать прекрасной альтернативой для смелых девушек.



















В чем встречать Новый год 2021 / 5 фотографий

Платье

Подойдут платья светлых цветов. Элегантное маленькое черное платье подходит под все случаи, и новогодняя ночь не станет исключением.

Можно выбрать наряд с разрезом на спине или блестящими вставками. Хотите утонченности — облегающее платье в пол металлического оттенка прекрасно справится с этой задачей.



























В чем встречать Новый год 2021 / 7 фотографий

Выбрать, что надеть на Новый год, нетрудно. Внешний вид — лишь дополнение к душевной красоте. Помните, что лучший наряд на праздник — ваша улыбка.

Фото: Dreamstime