20 ноября — День педиатра. Этот профессиональный праздник всех врачей, которые лечат детей, неразрывно связан со Всемирным днем ребенка, который также отмечают в этот день.
Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, положив начало этим двум праздникам.
В этот день принято поздравлять всех сотрудников медицинской сферы, которые заботятся о малышах.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем педиатра.
Поздравления с Днем педиатра в стихах
***
Лечить деток — это подвиг
И призвание души.
Любят вас и ценят очень
Взрослые и малыши.
***
Желаю тебе всех деток лечить,
Чтоб счастьем всегда сияли их глазки!
Как это прекрасно — здоровье дарить,
Ты доктор волшебный, будто из сказки!
***
Любимого педиатра я сегодня
Поздравляю от души,
Нет работы благородней,
Все в восторге малыши!
Поздравления с днем педиатра в открытках
Календарь неофициальных праздников в Украине
Все профессиональные дни считаются в Украине неофициальными праздниками.
В такие даты принято поздравлять представителей разных профессий.
Полный календарь неофициальных праздников в Украине до конца 2020 года смотрите на Фактах ICTV.