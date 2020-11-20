PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День педиатра: лучшие поздравления в стихах и открытках

20 ноября — День педиатра. Этот профессиональный праздник всех врачей, которые лечат детей, неразрывно связан со Всемирным днем ребенка, который также отмечают в этот день.

Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, положив начало этим двум праздникам.

В этот день принято поздравлять всех сотрудников медицинской сферы, которые заботятся о малышах.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем педиатра.

Поздравления с Днем педиатра в стихах

***

Лечить деток — это подвиг
И призвание души.
Любят вас и ценят очень
Взрослые и малыши.

***

Желаю тебе всех деток лечить,
Чтоб счастьем всегда сияли их глазки!
Как это прекрасно — здоровье дарить,
Ты доктор волшебный, будто из сказки!

***

Любимого педиатра я сегодня
Поздравляю от души,
Нет работы благородней,
Все в восторге малыши!

Поздравления с днем педиатра в открытках

День педиатра День педиатра День педиатра День педиатра День педиатра

Календарь неофициальных праздников в Украине

Все профессиональные дни считаются в Украине неофициальными праздниками.

В такие даты принято поздравлять представителей разных профессий.

Полный календарь неофициальных праздников в Украине до конца 2020 года смотрите на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка