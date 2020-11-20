20 ноября — День педиатра. Этот профессиональный праздник всех врачей, которые лечат детей, неразрывно связан со Всемирным днем ребенка, который также отмечают в этот день.

Именно 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, положив начало этим двум праздникам.

В этот день принято поздравлять всех сотрудников медицинской сферы, которые заботятся о малышах.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем педиатра.

Поздравления с Днем педиатра в стихах

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Лечить деток — это подвиг

И призвание души.

Любят вас и ценят очень

Взрослые и малыши.

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Желаю тебе всех деток лечить,

Чтоб счастьем всегда сияли их глазки!

Как это прекрасно — здоровье дарить,

Ты доктор волшебный, будто из сказки!

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Любимого педиатра я сегодня

Поздравляю от души,

Нет работы благородней,

Все в восторге малыши!

Поздравления с днем педиатра в открытках

Календарь неофициальных праздников в Украине

Все профессиональные дни считаются в Украине неофициальными праздниками.

В такие даты принято поздравлять представителей разных профессий.

Полный календарь неофициальных праздников в Украине до конца 2020 года смотрите на Фактах ICTV.