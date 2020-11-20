Магнитные бури в ноябре ожидаются, как в начале месяца, так и в конце.
Первые незначительные колебания будут ощутимы 1 и 7 ноября.
С 17 ноября стоит приготовиться к волне геомагнитной активности.
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Серьезная магнитная буря в ноябре ожидается в период с 17 по 22 число, а ее пик придется на 21 ноября. Согласно шкале измерения, ученые ее относят к слабой магнитной буре.
Календарь магнитных бурь в ноябре:
- 1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября.
- с 17 по 22 число, пик бури 21 ноября.
Как уберечь организм от влияния магнитных бурь:
- Делайте зарядку с утра — это уменьшит стресс и улучшит кровообращение.
- Не забывайте о дыхательных упражнениях.
- Принимайте контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по 10-15 секунд.
- Откажитесь от вредной еды и алкоголя.
Магнитные бури по-разному влияют на людей: головные боли, недомогание, стресс, депрессия. У чувствительных людей нарушается работа сердечнососудистой системы, обостряются хронические заболевания, повышаться уровень адреналина в крови.
Каждый месяц метеозависимые люди могут ощущать дискомфорт из-за колебаний магнитного поля. Чтобы понимать в какие дни стоит особо следить за здоровьем, Факты ICTV составили календарь магнитных бурь на 2020 год.