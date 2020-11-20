Родители не только подарили вам жизнь, но и многое дали за эти годы. 2020 год был тяжелым, но на смену ему уже спешит полный свершений 2021 год. Ваши родители однозначно заслуживают особого подарка.
Вариантов может быть множество — от мелких безделушек до полезных вещей. В любом случае, он порадует маму и папу, поскольку внимание — лучший подарок от их ребенка. Какой подарок родителям на Новый год выбрать — читайте в материале Фактов ICTV.
Оригинальные подарки для родителей на Новый год
Можно купить родителям технику, которая им нужна: соковижималку, миксер или фотоаппарат. Лучше подарить вещь, которая будет нужна обоим родителям в быту. Например, не нужно покупать кофемолку, когда мама чаще всего пьет ромашковый чай вместо латте.
- Аксессуары для машины
- Набор для пикника
- Сейф
- Подарки для совместного досуга
Подарите родителям возможность провести время вместе. Новогодний ужин в кафе или билеты в кино станут лучшими подарками и поднимут праздничное настроение. Совместный мастер-класс по гончарству также станет необычным сюрпризом для папы и мамы. Если нет идей, что им можно купить — подарите незабываемые эмоции.
- Набор для вышивания
- Деревянные модели для сборки
Полезные подарки родителям на Новый год
Выбор в пользу практичных подарков для родителей попадет в десятку. Полезными вещами станут подарки для здоровья — например, красивые и качественные очки для зрения. Важно не переборщить — однозначно не нужно дарить приборы для измерения давления или портативный пульсоксиметр на палец.
- Постельное белье
- Плед
- Теплый домашний халат
Подарки для настроения
Можно подарить родителям на Новый год атрибуты в одном стиле. К примеру, шапку — для папы сдержанную, а для мамы немного поярче. Также рассмотрите вариант с похожей посудой, которая отличается незначительной деталью. Если у родителей хорошее чувство умора, то закажите парные футболки с оригинальным рисунком.
Подарки, которых ждут
Не обязательно дарить родителям волшебный тур в Карпаты (хотя если есть возможность, то вряд ли они огорчатся такому подарку). Однозначно родителям понравится, если вы подарите им поездку в санаторий поблизости или интересное историческое место, где они еще не были.
Может, родители давно хотели съездить в гости к близким друзьям или родственникам, но все никак не получалось. Новогодние праздники — самое время для того, чтобы отдохнуть от всех забот. Помните, что в Новый год сбываются все самые заветные желания.