Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что первые переселенцы на Марс будут жить в стеклянных конструкциях куполообразной формы.

В то же время они будут терраформированы, то есть адаптированы к условиям, в которых может существовать человек.

— Сначала жизнь в стеклянных куполах. Они будут терраформованы для поддержания жизни, как на Земле, — отметил Маск.

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Life in glass domes at first. Eventually, terraformed to support life, like Earth. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2020

Освоение Марса

Впервые Маск заявил о создании подобных конструкций на Марсе в 2014 году.

Он считает, что к 2050 году на красной планете будет жить около 1 млн человек. Для этого его компания разрабатывает космические корабли, которые бы транспортировали людей на Марс.

Он даже показал флаг будущей колонии. Другие новости об освоении Марса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Elon Musk