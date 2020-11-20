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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Стеклянные купола: Маск рассказал, где будут жить первые переселенцы на Марс

Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что первые переселенцы на Марс будут жить в стеклянных конструкциях куполообразной формы.

В то же время они будут терраформированы, то есть адаптированы к условиям, в которых может существовать человек.

— Сначала жизнь в стеклянных куполах. Они будут терраформованы для поддержания жизни, как на Земле, — отметил Маск.

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Освоение Марса

Впервые Маск заявил о создании подобных конструкций на Марсе в 2014 году.

Он считает, что к 2050 году на красной планете будет жить около 1 млн человек. Для этого его компания разрабатывает космические корабли, которые бы транспортировали людей на Марс.

Он даже показал флаг будущей колонии. Другие новости об освоении Марса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Elon Musk

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