Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что первые переселенцы на Марс будут жить в стеклянных конструкциях куполообразной формы.

В то же время они будут терраформированы, то есть адаптированы к условиям, в которых может существовать человек.

Life in glass domes at first. Eventually, terraformed to support life, like Earth.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2020