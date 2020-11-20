Космический симулятор Elite Dangerous можно получить бесплатно в игровом магазине Epic Games Store.
Забрать игру в свою онлайн-библиотеку можно до 26 ноября.
ПК-версия космического симулятора Elite Dangerous вышла в декабре 2014 года. На ее разработку скинулись геймеры — собрали почти 1,6 млн фунтов стерлингов. Разработчиком выступила британская студия Frontier Developments.
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Игра также доступна на macOS, Xbox One, PlayStation 4 и консолях Xbox Series X / S и PlayStation 5.
Загрузки игры Elite Dangerous можно после регистрации в Epic Games Store.
Рейтинг ПК-версии симулятора на портале Metacritic составляет 80/100 при 6,7 баллах.
Также бесплатно можно получить инди-проект The World Next Door.
Видеоигры улучшают психическое здоровье
Видеоигры могут улучшать психическое здоровье игрока и его общее самочувствие. Таковы данные исследования ученых из Оксфордского университета.
Исследователи пообщались с более 3 тыс. игроками и изучили их состояние и поведение. Результаты показали, что они чувствуют свою причастность к делу, компетентность и наслаждение. Это положительно влияло на их самочувствие.
Источник: Epic Games Store