Космический симулятор Elite Dangerous можно получить бесплатно в игровом магазине Epic Games Store.

Забрать игру в свою онлайн-библиотеку можно до 26 ноября.

ПК-версия космического симулятора Elite Dangerous вышла в декабре 2014 года. На ее разработку скинулись геймеры — собрали почти 1,6 млн фунтов стерлингов. Разработчиком выступила британская студия Frontier Developments.

Читайте: Demon’s Souls и Assassin’s Creed: во что поиграть в ноябре 2020

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Игра также доступна на macOS, Xbox One, PlayStation 4 и консолях Xbox Series X / S и PlayStation 5.

Загрузки игры Elite Dangerous можно после регистрации в Epic Games Store.

Рейтинг ПК-версии симулятора на портале Metacritic составляет 80/100 при 6,7 баллах.

Также бесплатно можно получить инди-проект The World Next Door.

Видеоигры улучшают психическое здоровье

Видеоигры могут улучшать психическое здоровье игрока и его общее самочувствие. Таковы данные исследования ученых из Оксфордского университета.

Исследователи пообщались с более 3 тыс. игроками и изучили их состояние и поведение. Результаты показали, что они чувствуют свою причастность к делу, компетентность и наслаждение. Это положительно влияло на их самочувствие.

Источник: Epic Games Store