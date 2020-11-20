Всемирный день ребенка 2020 — дудл Google

Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. В этом году Google создал праздничный дудл и посвятил его этому празднику.

Праздник появился в 1954 году после резолюции 836 Генеральной Ассамблеи ООН.

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Целью проведения этого дня является защита прав детей и развития среды, дружественного по отношению к ним во всем мире.

Сегодня также отмечают свой профессиональный праздник врачи-педиатры, на которых возложена решения проблем здоровья детей.

Международный день недоношенных детей

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей. Он был основан в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными.

Его цель — повысить уровень осведомленности о преждевременных родах, а также показать родителям, что преждевременно родившийся ребенок — это не приговор.

Источник: Google