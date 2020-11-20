Всемирный день ребенка отмечают 20 ноября. Этот праздник возник благодаря ряду принятых документов, касающихся прав детей.

В 1924 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам отмечать этот праздник, как день мирового братства и взаимопонимания детей. Организация предложила правительствам стран праздновать в любой из дней года, который будет признан целесообразным.

Но после того, как Генеральная Ассамблея 20 ноября 1959 приняла Декларацию прав ребенка, и в тот же день в 1989 году объявила Конвенцию прав ребенка, страны-участницы ООН решили праздновать Всемирный день ребенка именно в ноябре.

В Украине Конвенция прав ребенка вступила в силу в 1991 году. Она является основным документом, который определяет правовые стандарты в сфере защиты прав детей.

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Весь мир ежегодно отмечает Всемирный день ребенка, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам детей. Они, как никто, переживают проблемы семьи, бедности, булинг и недостаточно совершенной системы охраны прав детей.

Традиции

В этот день различные организации, которые занимаются проблемами детства проводят благотворительные акции. Их организовывают коммерческие организации, рестораны, театры, музеи, а также школы. Например, в школах проводили акции Подари игрушку, где дети обменивались игрушками друг с другом и собирали канцтовары, другие вещи для воспитанников детских домов.

В Украине в центре Львова прошлого года дети раскрашивали рисунки для защитников в зоне ООС, таким образом выражая благодарность за безопасность в стране.

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