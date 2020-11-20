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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Всемирный день ребенка: лучшие поздравления в прозе и открытках

Всемирный день ребенка ежегодно отмечают 20 ноября.

Праздник был установлен в декабре 1954 года, когда ООН приняла резолюцию и рекомендовала странам отмечать праздник, начиная с 1956 года.

Кроме того, именно 20 ноября в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году в этот день — Конвенцию о правах ребенка.

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Целью праздника является защита прав ребенка, дружеское отношение к детям, развитие их среды, обеспечение благополучия, расширение деятельности в интересах детей.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Всемирным днем ​​ребенка в прозе и открытках.

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С Всемирным днем ​​ребенка! Пусть будет много сладостей, смеха, приятных подарков. Не грусти, удивляйся себя и родителей!

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Поздравляем с Всемирным днем ​​ребенка! Пусть все дети будут счастливы, ухожены и не обделены родительской любовью.

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Всех детей поздравляем с Всемирным днем ​​ребенка! Желаем, чтобы все маленькие исследователи мира всегда интересовались неизведанным, искали ответы на свои вопросы и верили в чудо. Любящих и заботливых родителей.

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Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Всемирный день ребенка: поздравления в открытках и прозе

Календарь праздников в декабре

Календарь праздников в декабря 2020 года насчитывает много профессиональных праздников. Также в этом месяце украинцы будут праздновать католическое Рождество Христово, которое приходится на 25 декабря, и Новый год — 31 декабря.

Кроме того, 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины, 10 декабря — День прав человека, 20 декабря — Международный день солидарности людей.

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