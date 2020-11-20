20 ноября — 324 день года. Какие праздники отмечают в эту дату, читайте на сайте Факты ICTV.

20 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в мире празднуют Всемирный день ребенка. В эту дату 1959 года приняли Декларацию о правах ребенка, праздник призван обратить внимание общественности на проблемы малышей.

Также в пятницу профессиональный праздник отмечают детские врачи — педиатры.

По церковному календарю, 20 ноября — празднование в честь явления иконы Божией Матери Взыграние Младенца. Кроме того, православные сегодня чтят память святого Федота Анкирского, который был замучен за веру в Христа.

Именины 20 ноября

День ангела в этот день празднуют Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Василий, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Максим, Николай, Ян, Елизавета.

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Приметы на 20 ноября

В народе 20 ноября называют Федотовым днем. Предки верили: какая погода сегодня, такой она будет и всю зиму.

лед на водоемах — к долгой и холодной зиме;

гололед на дорогах также предвещал скорое наступление морозов;

снег на Федота — к богатому урожаю.

Что нельзя делать 20 ноября

в этот день нельзя лениться, сегодня стоит сделать то, что давно откладывали на потом;

существовал запрет и для беременных, 20 ноября им не рекомендовалось ругаться или думать о ком-то плохо, иначе у ребенка могла быть тяжелая судьба;

нельзя сегодня вязать, чтобы не запутать свою судьбу.

Календарь церковных праздников

21 ноября православные будут отмечать большой церковный праздник — День святого Михаила.

В декабре также будет ряд таких дат, среди которых — дни памяти святых Варвары, Саввы и Николая.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.