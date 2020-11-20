В январе 2021 года всего будет 12 выходных дней. Все из-за дополнительных дней для отдыха в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова.

Всего в январе 31 день, 19 из которых будут рабочими.

Выходными в январе будут:

1, 2, 3 января (поскольку в этом году Новый год выпадает на четверг, то отдыхать украинцы будут и в пятницу, 1 января);

8, 9, 10 января (Рождество в этом году выпадает на четверг 7 января, поэтому выходной будет пятница, 8 января);

16-17 января;

23-24 января;

30-31 января.

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Стоит учесть, что из-за дополнительных выходных в январе может измениться график работы госучреждений. Но, например, в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений Укрпочты по всей Украине будут работать без выходных.

Большинство из них расположены в областных центрах и крупных городах. Другие отделения будут работать по ранее установленному графику.

График работы Укрпочты на Новый год и Рождество, в котором указано, какие отделения будут работать, смотрите в нашем материале.